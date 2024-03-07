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台北這豪宅車位821萬！能買台南豪宅4個車位　六都最貴車位出爐

▲台北信義區豪宅「皇翔御琚」1個車位要821萬元，能買4個台南市最貴車位，蟬聯全台最貴車位王。（圖／台灣房屋提供）
▲台北信義區豪宅「皇翔御琚」1個車位要821萬元，能買4個台南市最貴車位，蟬聯全台最貴車位王。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

近期內政部提出「虛坪改革」，其一涉及停車空間將重新定義為「專有部分」，使得車位價格未來是否提高，引起各界關注。觀察實價，六都2023年車位交易中，由北市豪宅「皇翔御琚」再度蟬聯「車位王」，一個車位要價約821萬元，此價位已能購買4個台南市最貴車位。

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101旁豪宅車位  單價高達821萬

根據實價，全台2023年最貴車位出現在「皇翔御琚」，該豪宅去年10月出現2戶同時交易，交易總價各為6.62、6.52億元，且其中各有4個車位，也分別以總價3420、3150萬元成交，換算平均一個車位要價821萬元。據悉是該2戶為廣達梁次震家族所購，梁家至今已擁有4戶皇翔御琚，總金額逾25億元。

觀察其他六都縣市的豪宅車位交易，其中新北、台中及高雄最高車位價格都在伯仲之間，約300萬元上下，分別位於「板信雙子星花園廣場」、「寶輝秋紅谷」及「雄崗信義美術館」。

▲2023年六都最貴車位統計。（圖／住商不動產提供）
▲2023年六都最貴車位統計。（圖／住商不動產提供）
台南豪宅車位最親民  北市價位能買4個

至於六都中最「親民」的豪宅車位在台南，為日前創下單價5字頭的台南歷史新高豪宅「國泰磐耘」，其中頂樓戶去年8月以總價4240萬元成交，2個車位價為395萬元，換算1個車位平均要價197.5萬元。該價位雖屬台南天價，但仍需4個車位，才能與全台最高的「皇翔御琚」車位價格相提並論。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨分析，上述六都最貴車位所在社區，皆具有2大特色，一是屬於在地頗具知名度的指標豪宅，二則是鄰近市中心蛋黃區或重要景觀地標，例如「皇翔御琚」屬信義計畫區，而「板信雙子星花園廣場」則是板橋車站的鄰居，至於「寶輝秋紅谷」則與台中國家歌劇院、秋紅谷景觀生態公園為鄰。

「虛坪改革」立意良善　但業界自有妙招

另針對「虛坪改革」過後，車位價格是否將創新高，徐佳馨認為，政府「虛坪改革」方向雖立意良善，但對建商而言，可能會將移出公設計的車道價格，灌入車位當中。而少部分業者更會將車位價格拉高，讓單價看似減少，以吸引首購、「買房小白」注意，這基本數學公式轉換，已是業界行之有年的招式，恐怕與消費者所期待的房價修正並無太大關係。

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