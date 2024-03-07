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預售屋沒有都很貴！台北市還找得到5字頭　雙北2024親民建案出爐

▲預售屋其實沒有都很貴！觀察實價揭露，台北市2023年仍有5字頭預售案，2024雙北親民預售案全公開。（示意圖／住展雜誌提供）
▲預售屋其實沒有都很貴！觀察實價揭露，台北市2023年仍有5字頭預售案，2024雙北親民預售案全公開。（示意圖／住展雜誌提供）

記者徐銘穗/綜合報導

房價走漲，尤其是預售新案，建商營建與持有成本高，價格難有調整空間，而民眾買房抗通膨觀念根深蒂固，需求強勁也推升價碼，高房價走向常態化，不過觀察實價揭露，去年台北市仍可見單價5字頭的預售案，新北市更有1字頭，幾乎都已完銷。專家也揭露今（2024）年雙北將推出的8個親民預售案。

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預售屋實價登錄資訊中，2023年雙北市非僅個案或特殊交易戶，揭露超過5戶以上都在親民價的社區，分別有台北市北投區復興崗一帶的「文藝復興」，與新北市金山區的「築馨園」。「文藝復興」去年最低單價僅來到55.5萬元，為低樓層3樓戶，但整體社區行情亦僅在57-63萬元，水位平實不言可喻。而「築馨園」去年成交的2樓戶，單坪19.8萬元，乃新北市最低單價，且「築馨園」此筆交易還非社區新低，前年有多筆19.3-19.6萬元實登，價碼友善，全社區的單價行情是19-25萬元。

另外，台北市萬華區環河路段的「安家秀」，與士林區社子地帶的「德林哲里」，2023年也可見單價60.3萬元與62.2萬元親民買賣紀錄，兩社區的單價行情均在6、7字頭；而在新北市金山區的「太川茗園」，以及淡水區新市鎮甫交屋的「名軒海樂地」，去年各有23萬元與25.4萬元交易，社區行情在2、3字頭，都是平價指標。

▲雙北2023年親民價預售案。（圖／住展雜誌提供）
▲雙北2023年親民價預售案。（圖／住展雜誌提供）
高房價焦慮　蛋白沒關係

住展雜誌發言人陳炳辰表示，這些社區不難想見區域狀況相較蛋白，像新北市的金山區利多發展條件不比他處，近年預售案只有「築馨園」與「太川茗園」兩案，沒有其他預售價碼拉抬，新成屋以單價3字頭為高，整體房市均價不到2字頭，平均總價也是不到千萬元，交易量能不多，價格上便能有親民發揮空間，與不講情面的房價平行時空。

而新北市淡水區的新市鎮，以及台北市北投區復興崗、萬華區環河路段，和士林區的社子島，各有區域外圍、山區地勢、老舊市容等因素，區域房價有所反映，淡海新市鎮的預售案平均單價在3字頭，而台北市復興崗、社子與萬華的環快周邊都是6到8字頭，坐落當地新案若非特殊個案，價位均較溫和。

陳炳辰指出，這些社區價碼明顯與整體市場落差，比價效益刺激起不錯買氣，不乏揭露交易量已近完銷，房市現況價格為王，比起地段稍有利空，買不起更焦慮。

至於今年雙北市預計推出的友善新案，目前較明確的包括新北市五股區的「紘盛小逸居」，淡水區的「萬企君品-上善區」、「閱山海」，均為單坪3字頭價，而親民一哥金山區則有建商金有康於文化三路案，平價可期。而台北市每坪價碼有機會不到百萬元案如文山區的「漢皇蒔序」、「安家湛」，與萬華區的「城中京湛」，和士林區陽明山區建業路上建商金安年推案，高房價市況下勢必有吸引力。

陳炳辰分析，雙北門牌誘人，價位平實的物件銷售速度快，如今建案多有潛銷、早鳥預約等銷售方式，不乏正式公開已所剩無幾，民眾可多留意業者與坊間資訊，超前部署進場時機，但也提醒如果規劃與位置較欠奉的話，宜居性、增值性受限，亦得留意。
 

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