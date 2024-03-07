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IU掀起鮭魚之亂2.0！粉絲走投無路：求姓陳的讓票「我願意改名」

▲IU（李知恩）台北小巨蛋演出門票完售，許多沒搶到票的歌迷求助同姓善心人士讓票，表示「我願意改名」，舉動讓人聯想到2021年的壽司郎「鮭魚之亂」改名事件。（圖／寬魚國際、ELF ASIA）
▲IU（李知恩）台北小巨蛋演出門票完售，許多沒搶到票的歌迷求助同姓善心人士讓票，表示「我願意改名」，舉動讓人聯想到2021年的壽司郎「鮭魚之亂」改名事件。（圖／寬魚國際、ELF ASIA）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓歌手IU（李知恩）將於4月6日晚間7點、4月7日下午5點在台北小巨蛋開唱，2場2萬張採實名制購票，依然在1分鐘內賣完，不少苦無票券的歌迷為了進場，發文尋求同姓好心人士讓票，表示：「我願意改名！」讓人聯想到3年前壽司郎的「鮭魚之亂」改名軼事。

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▲陳姓歌迷為了看IU，表示願意改名。（圖／演唱會 【讓票‧換票‧求票】 演唱會 門票 入場券FB）
▲陳姓歌迷為了看IU，求票表示「願意改名」。（圖／演唱會 【讓票‧換票‧求票】 演唱會 門票 入場券FB）
2021年，「壽司郎」舉辦促銷活動，只要姓名讀音與「鮭魚」2字相似，即可享有9折至5折的優惠，如正好有「鮭魚」2字者則可免費用餐。當時許多民眾為了吃壽司，紛紛到戶政事務所改名「鮭魚」，直到活動結束為止，總計331人以「鮭魚」改名，該爭議被封為「鮭魚之亂」。

不同於吃壽司，IU小巨蛋演唱會的門票也出現改名討論！已有4年沒來台開唱的IU，決定一連兩天於4月6日、7日在台北小巨蛋開唱，即使主辦採實名制購票，2萬張門票仍在1分鐘售罄，許多票券也落入黃牛手中，不少真粉絲苦無票券，依然在網路求票，就有陳姓歌迷表示：「我可以改名，有沒有姓陳想要讓IU的票，我可以改名！」尋求陳姓粉絲讓票，網友對此留言：「太瘋了吧！為了這個改名？」、「名字改了，身分證怎麼辦？難道是直接把身分證的名字改了！」與鮭魚之亂不謀而合。

主辦單位提醒，演唱會當日請購票粉絲務必攜帶「身分證」或「相關證明文件」以便入場查核，呼籲勿將寶貴的個資提供給陌生人，以免遭有心人利用。若有退票或違反實名制購票所取消之票券，購票系統KKTIX會不定期釋出。

▲IU台北小巨蛋演唱會預計表演4小時，歌迷可好好期待。（圖／寬魚國際、ELF ASIA）
▲IU台北小巨蛋演唱會預計表演4小時，歌迷可好好期待。（圖／寬魚國際、ELF ASIA）
IU擁有堅強的歌唱實力，成名曲包括《Good Day》、《You & I》、《Palette》、《Blueming》等；主演的戲劇同樣成績不俗，代表作有《月之戀人－步步驚心：麗》、《德魯納酒店》、《我的大叔》。隨著全新巡演即將起跑，第6張迷你專輯《The Winning》已於2月20日推出。

她的新專輯首波單曲〈Love wins all〉MV邀請BTS防彈少年團成員V跨刀合作，觀看數已累積5200萬次；〈Holssi〉MV也已推出，IU頂著突破以往風格的粉色短髮造型亮相，MV上線1天就破300萬點擊；第三波單曲〈Shh..〉MV則請到湯唯跨刀合作，這也是湯唯第1次演出MV，她表示很喜歡IU，相當欣賞對方的才華、個性和歌曲，所以能和IU合作感到幸福。

2017年至2019年，IU連續3年來台開唱，每場演出一票難求，這次睽違4年再度來台，她非常開心，也很期待與台灣粉絲見面。

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