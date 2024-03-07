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金秀賢失業3年：我一直努力找工作！沒戲拍仍是土豪　砸2億買豪宅

▲金秀賢2021年拍完《某一天》後，相隔3年以《淚之女王》回歸小螢幕，劇中跟金智媛飾演夫妻。（圖／Netflix）
▲金秀賢2021年拍完《某一天》後，相隔3年以《淚之女王》回歸小螢幕，劇中跟金智媛飾演夫妻。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭／台北-首爾連線報導

韓劇《淚之女王》由金秀賢、金智媛、朴成焄、郭東延、李主儐主演，5位要角跟導演張榮佑、金熙元今（7）日出席上線記者會，這部也是金秀賢相隔3年回歸小螢幕之作，他透露消失的這段時間「努力尋找工作」，稱讚《淚之女王》的出現時機點剛剛好。

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▲朴成焄（左起）、金秀賢、金智媛、李主儐、郭東延為《淚之女王》要角。（圖／Netflix）
▲朴成焄（左起）、金秀賢、金智媛、李主儐、郭東延為《淚之女王》要角。（圖／Netflix）
《淚之女王》故事描述第三代財閥繼承人洪海仁（金智媛 飾），與來自鄉村的里長之子白賢祐（金秀賢 飾），相愛結婚到相殺的過程，他們夫妻生活邁入第3年出現「轉機」，是一部充滿迷人愛情、危機與重生的故事。

金秀賢2021年拍完《某一天》後，已有3年沒有作品，他一現身就說：「這段時間感覺像是去當兵了，但其實在這個時間內我沒有休息，也是一直在努力尋找工作，直到遇見了《淚之女王》這個劇本，劇本很棒，且有非常多的轉折，讓我沒有理由不加入這個團隊。而且白賢祐這個角色有很多魅力，像是精緻、聰明、固執，我想以一種有趣的方式將它們混合在一起，讓人又哭又笑。」

事實上，即使金秀賢沒拍戲也不愁吃穿，以《擁抱太陽的月亮》、《來自星星的你》、《雖然是精神病但沒關係》等劇走紅賺進不少片酬的他，2月被爆出以88億韓元（約台幣2億657萬元）的價格購入聖水洞豪宅，他目前名下已擁有總計300億韓元（約台幣7億582萬元）的3戶房產，早已晉升「房產大亨」

金智媛首次合作金秀賢，2人劇中飾演財閥夫妻，金秀賢說：「我們的角色已經結婚3年了，雖然內心還是有火花，有時候看到對方還是會感到開心、興奮，但卻又一種很難表達的感覺。」金智媛則表示：「我已經很久沒有演過這麼豐富的角色了。同時要經營3年間的婚姻，而自己的角色也有許多情緒轉折，讓我覺得洪海仁這個角色非常有挑戰。」

因飾演《黑暗榮耀》反派走紅的朴成焄，這次在《淚之女王》飾演華爾街的分析師「尹殷盛」，他表示：「尹殷盛的外表看起來溫柔、善良、聰明，但其實是個神祕的人。在與女王集團合作時，他的存在會讓兩對夫妻之間產生緊張關係。希望大家可以多多關注這個角色，因為這個角色會讓人質疑到底人與人之間的關係，會有多少真誠與真實。」

《淚之女王》是由《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》、《愛的迫降》的編劇朴智恩執筆，《需要浪漫3》、《不可殺：永生之靈》的張榮佑導演和《黑道律師文森佐》、《小女子》金熙元導演共同執導，3月9日在Netflix上線。

▲金秀賢、金智媛（右）首次搭檔演夫妻，互動與故事令人期待。（圖／Netflix）
▲金秀賢、金智媛（右）首次搭檔演夫妻，互動與故事令人期待。（圖／Netflix）
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