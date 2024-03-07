路跑／2024年石門水庫櫻花路跑3月10日正式起跑！賽事資訊看這裡

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根據活動賽事官網指出，每年的此時此刻，石門水庫的櫻花會在春季盛放，打造出令人少女心噴發的櫻花花海，並讓許多觀光客慕名而來。因此，報名石門水庫櫻花路跑的選手們，也將在活動中跑入花海，在粉紅絢麗的花瓣雨中奔跑，在刺激的路跑競賽中，也能享受大自然的美麗。
賽事組別＆完賽禮：
本次賽事分為5公里歡樂組、10公里挑戰組、21公里的半馬組還有慈善公益組，前述一般民眾報名的三個組別報名費分別為950元、750元、500元，且都限額800人。
在完賽禮的部分，半馬組還有挑戰組的完賽者都將獲得完賽獎牌、成績證明和完賽餐點，而歡樂組則是以完賽餐包取代。其中，完賽獎牌融合路跑主題櫻花，金色打底的獎牌上襯上朵朵綻放的粉紅櫻花，模樣相當獨特值得收藏。
起跑點與活動路線：
本次石門水庫櫻花路跑活動的集合地點將是石門水庫南苑停車場，集合時間為3月10日的早上5：30。5公里歡樂組將會由南苑停車場出發，行經環湖路，抵達石門水庫碼頭停車場後原路折返，而10公里挑戰組的選手，則是在經過石門水庫碼頭停車場後，持續跑到環湖公路中段補給點，而後才原路折返。
而此次路跑最遠距離的組別，21公里的半馬組也同樣從石門水庫南苑停車場出發，一路跟著環湖路、環湖公路再接至環湖路二段，最後抵達阿姆坪樂園站，然後原路折返。
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