MLB／大谷翔平老婆何方神聖？一原因讓日媒認輸　攝影直呼：完敗

日職3/29開打！開幕戰先發投手讀賣巨人戶鄉翔征　對戰組合一次看

▲讀賣巨人投手戶鄉翔征擔任日職開幕戰先發投手。（圖／記者葉政勳攝）
▲讀賣巨人投手戶鄉翔征擔任日職開幕戰先發投手。（圖／記者葉政勳攝）

記者吳政紘/綜合報導

日本職棒開幕戰即將於3月29日展開，這次日職共有12支球團，「同時」中央聯盟、太平洋聯盟一起開戰，不過因為接近開幕戰，還有4支球隊並未公布先發投手人選，也讓人好奇，是否有「驚喜」出現，讀賣巨人已經推出戶鄉翔征先發，對戰阪神虎青柳晃洋，《NOWnews今日新聞》也統整這些對戰組合、先發投手人選。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣球迷比較熟悉的應該是「台日交流賽」來台大巨蛋獻技的戸郷翔征，他的對手就是「死敵」阪神虎隊。本季開始有台灣直播的橫濱DeNA推出去年16勝的東克樹先發，廣島鯉魚隊推出九里亞蓮先發。

戶鄉在台灣遠征交流賽，對戰中信兄弟狂飆三振，主投3局無失分，他說：「應該可以調整到能投4-5局的狀態，希望讓自己的投球更有威力。」

▲阪神虎推出側投青柳晃洋先發，連續2年擔任開幕投手。（圖／阪神虎官網）
▲阪神虎推出側投青柳晃洋先發，連續2年擔任開幕投手。（圖／阪神虎官網）
中日龍隊連續2季在央聯都是墊底，將遭遇去年無緣三連霸的強隊養樂多燕子，兩隊都還在諜對諜，並未公開對戰組合。

太平洋聯盟部分，山本由伸、山崎福也都確定離隊，歐力士隊瞄準洋聯4連霸，將對戰軟銀鷹隊。雙方都未公開。

西武隊出戰樂天早川隆久，羅德隊小島和哉出戰火腿伊藤大海，

▲火腿投手伊藤大海擔綱開幕戰先發。（圖／取自日本火腿官方推特）
▲火腿投手伊藤大海擔綱開幕戰先發。（圖／取自日本火腿官方推特）
3/29日職開幕戰對戰組合：

中央聯盟：

巨人（戸郷翔征）－阪神（青柳晃洋）

養樂多（未公開）－中日（未公開）

DeNA（東克樹）－廣島（九里亞蓮） 　

太平洋聯盟：

樂天（早川隆久）－西武（未公開） 　

羅德（小島和哉）－火腿（伊藤大海） 　

歐力士（未公布）－軟銀鷹（有原航平）

讀賣巨人8日將跟歐力士隊展開熱身賽，結束了台灣的大巨蛋之旅，巨人隊將使用「一軍參加」制，慢慢擴大選手層，並且減輕球員升降壓力，主帥阿部慎之助，也的確有一套。

▲讀賣巨人總教練阿部慎之助。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.03）
▲讀賣巨人總教練阿部慎之助。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.03）
巨人隊外野手歐可耶瑠偉去年就站穩先發，今年將有機會擔任二棒，在開幕戰先發出賽，右打者擔任二棒，對巨人打線來說，也是很好的打線安排。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

讀賣巨人交流賽／先發投手戶鄉翔征談大巨蛋　稱：像日本這些巨蛋

讀賣巨人交流賽／台灣球迷為戶鄉翔征應援！從沖繩春訓跟回大巨蛋

讀賣巨人來台被震撼！大巨蛋跨國交流　日媒狂讚「像大聯盟球場」

日職／不是桃園機場！讀賣巨人順利歸國　日媒稱大巨蛋遇惡劣氣候

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞