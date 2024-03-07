日職3/29開打！開幕戰先發投手讀賣巨人戶鄉翔征　對戰組合一次看

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戶鄉在台灣遠征交流賽，對戰中信兄弟狂飆三振，主投3局無失分，他說：「應該可以調整到能投4-5局的狀態，希望讓自己的投球更有威力。」
中日龍隊連續2季在央聯都是墊底，將遭遇去年無緣三連霸的強隊養樂多燕子，兩隊都還在諜對諜，並未公開對戰組合。
太平洋聯盟部分，山本由伸、山崎福也都確定離隊，歐力士隊瞄準洋聯4連霸，將對戰軟銀鷹隊。雙方都未公開。
西武隊出戰樂天早川隆久，羅德隊小島和哉出戰火腿伊藤大海，
3/29日職開幕戰對戰組合：
中央聯盟：
巨人（戸郷翔征）－阪神（青柳晃洋）
養樂多（未公開）－中日（未公開）
DeNA（東克樹）－廣島（九里亞蓮）
太平洋聯盟：
樂天（早川隆久）－西武（未公開）
羅德（小島和哉）－火腿（伊藤大海）
歐力士（未公布）－軟銀鷹（有原航平）
讀賣巨人8日將跟歐力士隊展開熱身賽，結束了台灣的大巨蛋之旅，巨人隊將使用「一軍參加」制，慢慢擴大選手層，並且減輕球員升降壓力，主帥阿部慎之助，也的確有一套。
巨人隊外野手歐可耶瑠偉去年就站穩先發，今年將有機會擔任二棒，在開幕戰先發出賽，右打者擔任二棒，對巨人打線來說，也是很好的打線安排。
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