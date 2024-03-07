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蘇丹紅青辣椒粉被製成「白胡椒粉」 北市追查已全售出、流入9縣市

▲保欣公司進口「青辣椒粉」檢出蘇丹紅，其所製白胡椒粉已全數售，已知流入9縣市。（圖／台北市衛生局提供）
▲保欣公司進口「青辣椒粉」檢出蘇丹紅，其所製白胡椒粉已全數售，已知流入9縣市。（圖／台北市衛生局提供）

記者林莞茜／綜合報導

蘇丹粉風暴持續延燒，台北市衛生局表示，6日晚間接獲新北市政府衛生局通知，保欣公司進口「青辣椒粉」檢出蘇丹紅，北市統隆公司及濟生公司至少1.3萬盒以全售出，下游縣市包含台北、新北、桃園、苗栗、台中、彰化、台南、高雄、花蓮，目前均已逐一通知店家全面下架，提醒民眾若有購買「F0108優-白胡椒粉」請立即停止食用，並攜帶商品至原購買通路辦理退貨作業，另濟生公司因未於今（7）日提供該批原料製成產品及流向，若在明日17時前未提供，將可處3萬元至300萬元罰鍰。

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北市衛生局表示，統隆公司使用該批原料製成「F0108優-白胡椒粉」（有效日期：20251123、20251125、20251129、20251212、20251213、20251214）計1萬3,140盒，該公司無直接零售且已全數售出，下游縣市包含臺北、新北、桃園、苗栗、臺中、彰化、臺南、高雄、花蓮，再查統隆公司有問題產品販售予臺北市轄內僅錦松公司1家，案內效期產品已全數販售予零售商，統隆公司及錦松公司已逐一通知下游店家全面下架。

▲保欣公司進口「青辣椒粉」檢出蘇丹紅，其所製白胡椒粉已全數售，已知流入9縣市。圖為下游商公司「統隆企業有限公司」（圖／台北市衛生局提供）
▲保欣公司進口「青辣椒粉」檢出蘇丹紅，其所製白胡椒粉已全數售，已知流入9縣市。圖為下游商公司「統隆企業有限公司」（圖／台北市衛生局提供）
而濟生公司未於今日提供該批原料製成產品及流向，北市衛生局已命業者於明日17時前提供，如屆期無故未提供者，已涉違反食品安全衛生管理法第47條第11款及第12款規定，規避、妨礙、拒不提供資料可處3萬元至300萬元。另台南市衛生局昨日通知該市新光洋菜企業股份有限公司販售之「朝天椒細粉（規格300g/包，效期：2026.01.03）」、「朝天椒（規格600g/包、效期：2026.01.03）」分別檢出蘇丹色素3號5 ppb及6ppb(標準：不得檢出)，產品銷售至台北市轄內計4家業者，分別為「益昌實業有限公司」、「景發雜糧行」、「正豐行」、「南北什糧行」，皆販售給不特定散客，北市衛生局接獲通知立即要求上述業者下架相關產品並應張貼公告告知消費者相關訊息，分別已下架15包、43包、7包及3包，總計下架68包。 

北市衛生局提醒，蘇丹色素具有潛在致癌性，非我國准用之著色劑，不得使用於食品中，北市衛生局後續亦於食品抽驗計畫中，規劃於本市賣場、餐飲業、傳統市場等各式場域抽驗市售辣椒粉（油）類產品持續監測，亦針對校園及各通路稽查，有疑慮之產品命業者下架停止販售或使用，並監督下架回收作業；食品業者應落實原料與製程之管理，避免觸法。並呼籲食品業者，務必遵守法令規定，衛生局將持續加強稽查，如查獲違規，依法重罰絕不寬貸，全力維護市民食用安全。   

北市衛生局提醒食品業者，依據食品安全衛生管理法第7條第5項規定，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣(市)主管機關。違反以上規定者，依同法第47條處3萬至300萬元罰鍰；另依違反食品安全衛生管理法第47條第11款及第12款規定，規避、妨礙、拒不提供資料可處3萬元至300萬元。

▲北市衛生局持續在賣場、調味料販售所進行稽查。（圖／台北市衛生局提供）
▲北市衛生局持續在賣場、調味料販售所進行稽查。（圖／台北市衛生局提供）

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