性福危機！愛愛到一半軟掉超崩潰　快靠6大營養素「重振雄風」

我是廣告 請繼續往下閱讀
因此，高敏敏提醒，尤其35歲以上的男性民眾可以特別注意補充茄紅素、精氨酸、鋅、Omega-3、葉酸、維生素B群等營養素，再加上適量的重量訓練與有氧運動，其中重量訓練可以促使分泌睪固酮、維持性功能正常，有氧運動如慢跑、游泳、騎腳踏車 也可以提升體力、降低勃起障礙。
針對各營養素的來源建議，高敏敏則指出，聖女小番茄、牛番茄、西瓜、紅椒都是茄紅素的好來源，可以抗氧化、消除自由基，還能維持攝護腺健康，讓精子活動力、數量都增加；精氨酸則是一氧化氮的前驅物，可以通過雞胸肉、牛肉、鮭魚、雞蛋等攝取，可以幫助幫助血管擴張，改善男性的血液循環。
高敏敏提到，因為男性的精子中含有鋅，所以缺鋅會使精子數量減少、導致性慾減退或是性功能障礙，平時可以通過南瓜籽、生蠔、蛤蜊、小麥等補充；鮭魚、鯖魚、核桃、紫菜富含的Omega-3則可增加精子數量 並促使血液流向生殖器。
此外，高敏敏說，雖然一般都是看到孕婦才會補充葉酸，但男性體內葉酸不足，也會影響到生育力，建議平時就可以補充，提升精子穩定度、增加精蟲活動力、精子數量，香蕉、紅莧菜、豬肝等都是不錯的來源；維生素B群則可以提升精神，幫助代謝及能量轉換，可以從豆製品、糙米、菠菜、牛奶中獲得。