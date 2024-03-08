與家人爭執心情不爽！男大生竟放話「板南線隨機砍人」　下場慘了

性福危機！愛愛到一半軟掉超崩潰　快靠6大營養素「重振雄風」

▲不只有中年男性，越來越多年輕人也有陽痿的困擾，營養師建議可以補充6類營養素來改善情況。（圖／ingimage）
▲不只有中年男性，越來越多年輕人也有陽痿的困擾，營養師建議可以補充6類營養素來改善情況。（圖／ingimage）

記者林志怡／台北報導

隨著年紀增長，身體機能緩慢走下坡也非常正常，但如果連床上的表現也受影響，可能還會造成夫妻間的情感危機！營養師高敏敏說，除了中年男性外，近年也有越來越多年輕人有「六點半」的困擾，性事上力不從心，建議平時可以補充茄紅素、精氨酸、鋅、Omega-3、葉酸、維生素B群等營養素，幫助男性朋友在床上「重振雄風」。

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高敏敏指出，人體會老化是很正常的事，但現代人工作壓力越來越大，或是大魚大肉導致肥胖、運動量不夠，都會間接導致性生活不美滿，尤其男性在壞壞時「突然無力」，真的挺讓人無奈也很難開口，長期下來也會影響夫妻生活，且這樣的情況已經不是中高齡男性的專利，越來越多年輕人也有陽痿的困擾。

因此，高敏敏提醒，尤其35歲以上的男性民眾可以特別注意補充茄紅素、精氨酸、鋅、Omega-3、葉酸、維生素B群等營養素，再加上適量的重量訓練與有氧運動，其中重量訓練可以促使分泌睪固酮、維持性功能正常，有氧運動如慢跑、游泳、騎腳踏車 也可以提升體力、降低勃起障礙。

針對各營養素的來源建議，高敏敏則指出，聖女小番茄、牛番茄、西瓜、紅椒都是茄紅素的好來源，可以抗氧化、消除自由基，還能維持攝護腺健康，讓精子活動力、數量都增加；精氨酸則是一氧化氮的前驅物，可以通過雞胸肉、牛肉、鮭魚、雞蛋等攝取，可以幫助幫助血管擴張，改善男性的血液循環。

高敏敏提到，因為男性的精子中含有鋅，所以缺鋅會使精子數量減少、導致性慾減退或是性功能障礙，平時可以通過南瓜籽、生蠔、蛤蜊、小麥等補充；鮭魚、鯖魚、核桃、紫菜富含的Omega-3則可增加精子數量 並促使血液流向生殖器。

此外，高敏敏說，雖然一般都是看到孕婦才會補充葉酸，但男性體內葉酸不足，也會影響到生育力，建議平時就可以補充，提升精子穩定度、增加精蟲活動力、精子數量，香蕉、紅莧菜、豬肝等都是不錯的來源；維生素B群則可以提升精神，幫助代謝及能量轉換，可以從豆製品、糙米、菠菜、牛奶中獲得。

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