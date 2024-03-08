丫頭稱「送員工IU演唱會門票」是手動搶來的！陳沂揭1疑點發聲了
南韓歌手IU（李知恩）將於4月6日、7日在台北小巨蛋開唱，並在本月6日下午1點開放購票，怎料開賣不到1分鐘，2萬張的門票全數完售，再次引發黃牛之亂。不過，藝人丫頭（詹子晴）就被網友抓包，竟然送給員工一票難求的IU演唱會門票，即便親上火線解釋是「發動自己員工搶票」仍飽受質疑。對此，爭議性網紅陳沂見狀再度發文開酸。
記者詹鎰睿／綜合報導
還原事件經過，有Dcard網友抓到丫頭的員工在IG限時動態上嗨喊，「老闆竟然要免費送我們看演唱會！」立刻掀起大家不滿，而丫頭則親上火線解釋，自己的票也是搶來的，「我們員工超級多人一起開搶，也只有一個員工搶到，所以昨天晚上也沒有公開的宣傳，是自己內部跟員工說要給員工的福利。」
同時，丫頭還大方公開搶票祕訣，並建議先試買其他活動的，走一次售票流程，經歷過一次9宮格的圖片驗證關卡，另外還有網路的速度、電腦的配備以及手速都很重要，但在「實名制」這部分，丫頭依舊遭到網友們質疑，而她自己也並未多做回應。
對此，陳沂直接發文形容丫頭是「說謊系女星」並質疑其分享的搶票祕訣，「但是丫頭啊，KKTIX搶票根本沒有9宮格欸，拿公關票真的沒什麼，但硬拗就很有什麼了。」
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