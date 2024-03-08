鄰居每天半夜洗衣服！「低頻噪音」煩到崩潰　專家曝12類噪音沒救

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貼文引發討論，釣出不少有相同困擾的租屋族，哀怨喊：「好想搬家！」批評說「自私的人超多」，有人建議直接和當事鄰居溝通，但多數認為只能搬家了。
住宅消保會顧問吳翃毅博士則指出，經常造成鄰居糾紛的噪音來源，粗估約有17種，想要解決，其實必須端看自己與鄰居的智慧，如果製造噪音方不願全力改善，就只能訴諸法律等待司法判決了。
噪音擾鄰實務12種噪音「沒救了」
不過，吳翃毅也直言，17類噪音糾紛中，一共有12類完全是鄰居素質問題，包括「小孩蹦蹦跳跳、樂器聲、洗衣機、烘衣機、空調、家庭音響、室內打球、打麻將、唱歌、養寵物、在家DIY鋸木板或釘鐵釘、在家作小型工機具噪音」，若多次溝通仍沒有，「基本上就沒救了」。
至於噪音檢舉單位，除環保局、警察局以外，吳翃毅提醒，還可向「公寓大廈管理單位」投訴，如新北市是工務局、台北市是建管處，但如果久勸不聽，進入調處時，他也直言：「調處成功率極低。」不過，對付噪音惡鄰還有最後一招，民眾可透過法律途徑「3步驟」捍衛權益：
1、蒐集證據：
建議先針對鄰居長期發出的噪音，進行錄影蒐證，同時要準備分貝儀測量噪音分貝，並將日期、時間、聲音類型、噪音持續時間、分貝數據等資訊都詳細記錄下來。
2、向相關單位舉報：
持續性噪音可向所在地的環保局檢舉，並請環保局派員到現場測量音量，判斷是否超過該噪音管制區的管制標準。不具連續性或不易量測卻足以妨害別人生活的聲音，如寵物吠叫，則可以向警察舉報。相關報案紀錄在將來上法院時，都可作為訴訟上的證據資料。
3、提出訴訟：
蒐集完相關證據，也向環保局檢舉後，如果鄰居還是沒有改善，下一步就可以考慮是否提起民事訴訟，依照民法侵權行為規定請求賠償精神慰撫金，並禁止鄰居繼續發出噪音。依照目前司法實務見解，民眾要主張居住安寧遭受侵害，必須舉證「噪音超越一般人社會生活所能容忍的範圍」、「影響生活情節重大」。