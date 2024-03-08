男友來了！泰勒絲新加坡演唱會迎終章 熱戀情侶將團聚
美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）在3月9日將迎來最後一場，而外界也關注她的感情動向，美式足球明星凱爾西（Travis Kelce）已在日前飛到新加坡，準備和泰勒絲相聚。
國際中心賴正琳／綜合報導
《美聯社》體育線記者湯姆·威瑟斯 （Tom Withers）在本週三（6）日於社群平台X上寫道：「泰勒絲的粉絲們！凱爾西（Travis Kelce）已經動身前往新加坡。」而泰勒絲入住的巨大莊園也有足夠空間讓兩人敘舊。
《Entertainment Tonight》、《Page Six》和《TMZ》報導，凱爾西、凱爾西的經理和他的好友們已從美國專程飛到新加坡，準備參與泰勒絲在新加坡的演唱會，凱爾西的經理提及兩人應會待上約一週。
另外，凱爾西的好友們也一起來到新加坡，並疑似入住新加坡濱海灣金沙酒店。外界預測凱爾西與他的夥伴們應會參加泰勒絲在新加坡的最後兩場演唱會，雖然凱爾西本人尚未上傳任何限時動態，但與他同行的好友們已經陸續在新加坡打卡。
凱爾西曾在上個月飛到澳洲參加泰勒絲的演唱會，但結束後並未跟著泰勒絲一起去新加坡，而是先回美國處理繁忙的日程。原本兩人計劃在夏天一起到巴黎共度夏天，並陪伴泰勒絲準備五月在巴黎的演唱會，然而兩人顯然仍在熱戀期，打算把握任何空檔相聚。