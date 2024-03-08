「不能留房給小孩」拜託別生！他批這類人是垃圾　兩派暴走戰翻了

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他說自己從小沒從爸媽那獲得任何資源，成為人父後到處兼職跑車、學投資，要養小孩，還要借錢給爸媽還債，每天睡不到4小時，經常困惑：「為什麼我爸媽不能也剛好及格就好？」就算沒留房產，至少別造成負擔，因此他自己也只敢生一個小孩。
貼文一出引發討論，認同原PO觀點者補血，表示原生爸媽窮，自己也買不起房，雖然很喜歡小孩，但「不想讓後代出來受苦」，而決定不生；還有人說，部分爸媽覺得付了學費就是盡責，但最後卻瘋狂把孩子當提款機提錢勒索，批評：「沒能力就不要省保險套錢！」
但另一派卻認為，想買房就該自己賺錢，「法律哪一條規定要留房給小孩才能生？」更有人認為，所有資產都是自己或是夫妻倆打拚來了，「怎麼處理我的資產關小孩啥事？」認為小孩若懂事，資產一定會傳承，但反之若是垃圾，給房最後也是被敗光而已。
什麼是「以房養老」？有何優缺點？
以房養老又稱「逆向抵押貸款」，是台灣銀行業者在2015年推出的業務，方式為年滿60歲的屋主將房子抵押給銀行，由銀行依照房子的鑑定價值與貸款期限，扣除掉利息後，一次性或每個月提供一筆費用給屋主，作為養老金，優點在於屋主可以在熟悉的房子裡安老。
以目前各家銀行的方案來看，貸款期限最長35年，但貸款期限愈長，要付給銀行的利息就愈高，每個月拿到的金額也會愈來愈少。而等到申請以房養老的屋主過世後，房子繼承人可以選擇償還貸款，或是將房子將由銀行拍賣，銀行會再根據法拍獲得的金額扣除應繳貸款，將剩下的金額分配給家屬。
曾有銀行分享90歲爺爺以房養老，一個月拿9萬回來，兒女也孝順，人生心情也好了。但專家分析，想養房養老月領9萬，得先有一個位在「大安區」的房子，並抵押至少十年期。且以房養老對民眾的風險在於，如果申貸年限到了，屋主還活著，就無法繼續拿錢了，還會面臨被追繳貸款、被迫搬家的命運。
目前願意留房給小孩的爸媽有多少？
根據內政部最新公布數據，2023年全台繼承移轉棟數創下史上新高，共7萬7012棟，年增9.4%。專家分析，因為少子化及房價高漲兩原因，讓繼承移轉幾乎年年創新紀錄。
住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨表示，由於建物坐落的土地持有期間一長，土地漲價數額頗為驚人，土增稅相當高，但繼承移轉可以免徵土地增值稅，因此許多長輩選擇以繼承方式將不動產移轉給後代。
但徐佳馨也提醒，繼承人之後轉售將會面臨高額的交易稅，建議繼承者們除善用房地合一自用優惠，或重購退稅等方式，因繼承取得的所有權人建議未來若有移轉需求，一定要先行規劃，避免重稅臨頭時欲哭無淚。