房市／信義房屋周俊吉、淡大葛煥昭　談青年職場價值觀

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周俊吉說，由此故事得知，「AI企業挑選人才，價值觀才是關鍵」，他對好人才的看法是「首先，必須是一個具利他思維的人，再藉由訓練成為職場中的人才」，因此在AI時代下，當AI持續取代個人的部分或全部工作，個人也要持續成長，並持續為造福他人而學習。
而信義房屋的企業價值觀為「先義後利、以人為本、正向思考」，依此企業價值觀，很早就發展出新人半年固定薪、聚焦責任範圍、新人定向計畫等人才培養機制，周俊吉表示，若把企業擬人化，企業倫理與企業社會責任是一體兩面，核心思想看似傳統實則創新，當社會改變，利害關係人也持續改變，為了滿足他們，自己也要持續進步。
而站在學校立場，會期望企業如何支持學校培育人才？葛煥昭表示，大學最希望就是減少學用落差，希望能與企業多合作，了解產業趨勢，他也常勉勵學生，AI與SDGs是未來十年的重要技能，就跟數十年前會認為英文與電腦是重要技能一樣，好好學習，對於未來職涯會有無限大的可能。
淡江大學學生會長鍾蕎安與世新大學學生會媒體部部長胡冠廷也對周俊吉與葛煥昭提問，對新世代有何建議？周俊吉表示，「堅定信念，即使面臨挫折也不退卻」自己從11歲到36歲都很不順利，歷經逃學、重考多次，創業後還連續虧損6年，但他秉持正確價值觀，在低潮時保持閱讀習慣，相信自己一定可以做某些幫助社會的事，最終走向成功。