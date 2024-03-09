房市／南科FG特區配地完成　信義房屋：將有「2大影響」

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FG特區也位於南科特定區東側，但距離南科更近，行政區隸屬於善化、新市區，開發面積100.13公頃（約30萬坪）。開發完成後，約有31.85公頃的公共設施用地如公園、滯洪池、綠地、道路，另54.83公頃住宅用地、9.19公頃商業用地，目前進度已在2024年1月底完成配地，交地時間預計落在第二季、最慢第三季完成。
信義房屋台南民生店協理張榮說明，配地之後，建商有機會開始推案，因此，像是戶數較少、建照取得相對快速的透天產品，最快明年就有可能推出，大樓產品推案時間可能會再晚個半年到一年。而依目前善化、新市土地取得價格每坪都在40至50萬之間來看，未來FG特區如有新透天開賣，地坪25至30坪的產品，總價預計在2500至3000萬以上，大樓的開價則應會站穩35萬以上。
隨著南科產值、工作人口逐年成長，南科三期也正如火如荼開發中，張榮指出，FG特區新案供給量增加，勢必帶動人口移入，尤其目前LM特區可建築用地剩下不到3成，FG特區的開發多少能緩解居住供不應求的問題，帶動一波交易量能；另要注意的是，FG特區在台南仍算蛋白區，但若蛋白區房價也成長至一定水位，蛋黃區的新屋、中古屋「打底價」一定也會跟著有所成長。
因此，對於購屋剛需、尤其是首購族群，張榮建議，若在南科工作但有預算考量，不妨可往曾文溪北如麻豆、佳里、七股等蛋殼區，尚有總價千萬左右透天，通勤時間與市區往返南科相差不多；而若是有學區、機能等考慮，仍希望在台南傳統蛋黃、蛋白區購屋，建議可善用政府支持資源，例如新青安房貸，能較有感降低購屋負擔。
除了LM、FG特區之外，資料顯示，A~E、N、O等其他七區計畫面積約431公頃（約130萬坪），已於2021年啟動都市計畫規劃，烏橋中路以西的A~E（部分）以提供產業支援服務為主，以東E（部分）、N、O則以提供南科居住生活服務機能為主。2023年底，已經內政部都委會審議通過，將進入區段徵收籌備作業。