張蘭「仿靈堂穿搭」賣胸貼！大S發聲反霸凌　靠兩句話全反擊

張蘭不承認學大S靈堂穿搭！嘴硬回擊非過街老鼠：只是盡責賣內衣

▲張蘭（右圖）不承認模仿大S去親家許慶祥的靈堂穿搭，強調自己只是盡責賣內衣。（圖／記者吳翊緁攝影、微博）
▲張蘭（右圖）不承認模仿大S去親家許慶祥的靈堂穿搭，強調自己只是盡責賣內衣。（圖／記者吳翊緁攝影、微博）

記者楊穎軒／綜合報導

大S（徐熙媛）日前久違現身小S公公許慶祥靈堂捻香，黑色洋裝不慎透出淺色內衣，加上紅色美甲，被酸民大作文章，前婆婆張蘭沒放過蹭熱度機會，勾著男助理模仿大S和具俊曄奔喪的畫面，順勢直播帶貨內衣和胸貼，被大陸人轟「吃人血饅頭」、自毀正能量女企業家人設，面對輿論一面倒圍剿，張蘭反擊：「咱們不是老鼠過街，只是盡職盡責給大家帶來好物！」

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▲大S、具俊曄、S媽。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲大S（戴墨鏡者）、具俊曄4日前往許慶祥靈堂弔唁。（圖／記者吳翊緁攝影）
張蘭昨（7）日邊敷面膜邊賣貨，突然回擊網友罵她追殺前媳婦大S，全是瞎說一頓，反問：「我有什麼模仿誰？咱們網路不是法外之地，女神節（指婦女節）的用品蘭姐必須盡職盡責盡心的去帶給大家，這就是我的職責，寶寶，你們有一個正心就OK，覺得蘭姐是正的你們就支持，不要被黑粉帶偏了！」認為穿內衣是親力親為示範，遭到過度解讀，否認消費大S。

▲張蘭（右）直播帶貨繼續蹭大S熱度。（圖／翻攝微博）
▲▼張蘭（上下圖右）直播帶貨時蹭大S熱度，兜售內衣、胸貼。（圖／微博）
▲張蘭（右）在直播揶揄大S的穿搭，賣起胸貼、內衣。（圖／微博）
此前，張蘭在直播帶貨時模仿大S赴靈堂的穿搭，還大言不慚說自己當時因為生病才沒即時蹭到流量，「那天夜裡怎麼也沒爬起來，那絕對不能放過啊！」離譜行徑連大陸網友也看不下去，不停洗版痛罵，對此，大S工作室先是發聲明，引用某網友力挺的文章，回擊：「感謝所有正義之士的表態！事實正是如此！」

▲張蘭（右）不認消費大S，強調自己只是盡到賣貨的本分。（圖／微博）
▲張蘭（右）不認消費大S，強調自己只是盡到賣貨的本分。（圖／微博）
大S經紀人廖瑋琪也忍無可忍，發聲明強調衣服透視是被閃光燈照到，完全在意料之外，並非大S所預期，美甲則是過年所作，突然發生噩耗根本無心去卸除，坦言大S滿腹委屈，心情大受打擊，「以她保守又低調的個性，怎麼可能會刻意靠這樣的方式來博取外界的眼球呢？徐熙媛女士打從心底的敬重逝者，外界到底是什麼樣的惡劣心態、對她有多大的仇恨？可以把她形容得如此輕佻？這樣不真實的假消息與網路暴力到底還要持續多久？」

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