癌末病人重生「狂吃21天」！暴肥20公斤罹糖尿病　一招減掉14公斤

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該男回診時接受建議，以提高蛋白質攝取量的方式進行體重管理，結果不到3個月便減少14公斤，且減掉的幾乎都是脂肪，肌肉量沒下降，反而上升1公斤。
此外，另一位也是來自桃園的女性，在大腸鏡檢查發現癌前病變瘜肉，切除後發生大腸穿孔，轉介至北市聯醫中興院區進行緊急手術，術後因體重等問題心情低落，經建議嘗試提高蛋白質攝取量的減重方式，也是在不到3個月的時間減掉11公斤，肌肉量也大約上升1公斤。
郭智偉表示，根據國健署公布的健康促進統計年報資，國內2017至2020年成人過重及肥胖比率已高達50.3%，另世界衛生組織（WHO）在2020年全球肥胖年報也指出，台灣為東亞地區肥胖盛行率第一名，凸顯台灣的肥胖問題亟需重視，但目前雖有各種減重方式，飲食控制卻可能是最好的選擇。
根據2017年一篇研究分析高蛋白飲食、標準蛋白飲食如何影響代謝症候群體重下降，發現採取高蛋白飲食者，半年後體重平均下降7公斤，而進行標準蛋白飲食者，半年後體重則平均下降5.1公斤。
郭智偉指出，從相關研究可知，攝取足夠蛋白質便會造成體重下降，提高蛋白質攝取量會使體重下降更為明顯；他也提醒，正確的減重需要耐心及時間，而非少吃多動，過度挨餓既容易放棄，也會復胖，應養成良好的飲食觀念及習慣，才能健康瘦身，並養成不易胖的體質。