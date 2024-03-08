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癌末病人重生「狂吃21天」！暴肥20公斤罹糖尿病　一招減掉14公斤

▲大腸癌末期病人切除腫瘤後，慶祝重生，竟連續21天大吃大喝，爆肥20公斤還有糖尿病。（示意圖／記者葉盛耀攝）
▲大腸癌末期病人切除腫瘤後，慶祝重生，竟連續21天大吃大喝，爆肥20公斤還有糖尿病。（示意圖／記者葉盛耀攝）

家庭消費中心／綜合報導

一名男性罹患大腸癌後，經過開刀與化療，整個人瘦了一大圈，前一陣子慶祝癌後重生4週年，連續大吃大喝21天，結果爆肥20公斤，回診時發現血脂偏高且有糖尿病，透過提高蛋白質攝取量的方式減重，3個月內成功減掉14公斤。醫師說，正確減重不是「少吃多動」，應養成良好飲食習慣，才能健康瘦身。

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台北市立聯合醫院中興院區一般外科主治醫師郭智偉說，這名來自桃園的大腸癌末期病人，4年前經手術切除腫瘤後，再進行9個月化療，變得極為消瘦，不過去年10月大肆慶祝癌後重生，大吃大喝21天，共胖了20公斤，高血脂及糖尿病等慢性病也上身。

▲健身教練Zoey示範使用環形啞鈴做運動。（圖／記者徐銘穗攝）
▲醫師提醒正確減重不只是「少吃多動」，該養成良好飲食習慣。（示意圖／記者徐銘穗攝）
該男回診時接受建議，以提高蛋白質攝取量的方式進行體重管理，結果不到3個月便減少14公斤，且減掉的幾乎都是脂肪，肌肉量沒下降，反而上升1公斤。

此外，另一位也是來自桃園的女性，在大腸鏡檢查發現癌前病變瘜肉，切除後發生大腸穿孔，轉介至北市聯醫中興院區進行緊急手術，術後因體重等問題心情低落，經建議嘗試提高蛋白質攝取量的減重方式，也是在不到3個月的時間減掉11公斤，肌肉量也大約上升1公斤。

郭智偉表示，根據國健署公布的健康促進統計年報資，國內2017至2020年成人過重及肥胖比率已高達50.3%，另世界衛生組織（WHO）在2020年全球肥胖年報也指出，台灣為東亞地區肥胖盛行率第一名，凸顯台灣的肥胖問題亟需重視，但目前雖有各種減重方式，飲食控制卻可能是最好的選擇。

▲《小楊聊美食》提醒，蒸魚時一定要熱水下鍋，且不能直接把魚放到鍋中，這樣會導致魚營養流失。（示意圖／取自pixabay）
▲高蛋白質食物包括大豆、魚類、雞肉、瘦肉、蝦子、雞蛋等。（示意圖／取自pixabay）
根據2017年一篇研究分析高蛋白飲食、標準蛋白飲食如何影響代謝症候群體重下降，發現採取高蛋白飲食者，半年後體重平均下降7公斤，而進行標準蛋白飲食者，半年後體重則平均下降5.1公斤。

郭智偉指出，從相關研究可知，攝取足夠蛋白質便會造成體重下降，提高蛋白質攝取量會使體重下降更為明顯；他也提醒，正確的減重需要耐心及時間，而非少吃多動，過度挨餓既容易放棄，也會復胖，應養成良好的飲食觀念及習慣，才能健康瘦身，並養成不易胖的體質。

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