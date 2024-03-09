加瀉藥抓偷吃冰箱食物賊！害學姊拉整晚恐被告　律師：只剩這招了

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結果，當晚住3樓的學姊狂拉肚子，和其朋友跑來找她理論，質問她加了什麼東西在裡面，「我不知道事情嚴重性，小小嘲笑她們亂喝別人的東西活該」，而學姊半夜掛急診，也申請了診斷書，表示握有她承認加瀉藥的錄音錄影，揚言提告。女學生這時才感到害怕，急問：「真的會成立嗎？我很怕我爸媽知道，現在不知道該怎麼辦。」
「加瀉藥抓偷吃賊」傷害罪會成立嗎？律師解答了
對此，巴毛律師陳宇安受訪表示，雖然當事人可以如網友建議的，主張該加瀉藥的調味乳是自己要喝的，不知道別人要喝，但她已經在網路發文，且也被對方錄下坦承犯行的影音，「明知道飲料會被喝，還放瀉藥」，已構成傷害罪的故意犯行，若學姊提告傷害，成立的機率的確很高。
陳宇安也指出，學姊偷喝飲料的行為也構成竊盜，建議當事女學生可以此當籌碼，和學姊談和解或是互相不提告。否則一旦傷害罪嫌成立，依法可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。不過，陳宇安說明，此案情節輕微，可能只是判拘役，易科幾千元罰金，但卻會因此留下刑事紀錄，白話說就是有案底。
放在共用冰箱裡的食物被偷吃該怎麼做才好？
陳宇安直言，這確實是件很難處理的事，除了建議盡量不要放以外，因冰箱通常放在廚房或客廳等公共空間，在住戶都同意的情況下，加裝監視器是一個辦法，切勿私自偷裝監視器甚至密錄器，以免被反告妨害秘密。