買房靠台積電！PTT「地震女神」曝160元入手　賺到第2間房頭期款

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暱稱「呂雅筑」（地震女神）的原PO在PTT分享，自曝當年160元進場買台積電，「現在終於賣掉，有了第二間房的頭期款。」笑稱，看房子更有底氣和房仲談價格了，還暗爽拋問，「銀行帳戶的數字增加，算是紙上富貴嗎？還是要換成實打實的鋼筋水泥呢？」
貼文一出引發討論，一票網友都喊羨慕，認為「抱得住就是強」，好奇原PO到底賺了多少，也有人分享「自己台積電買在600（一張6萬元），現在市值2000萬元」，但也有人認為應該留著領股息，直言：「目前每季有快10萬！」更有人認同原PO將獲利投入房市，指出「房價緩漲但是比較穩」。不過，因原PO沒有公開對帳單，也有人質疑其真偽。
如今台積電市值突飛猛進，從「台灣房價守護者」變成真能靠買台積電股票買房。根據網站Companiesmarketcap統計顯示，台積電市值力守7000億美元（約21.98兆元新台幣），超車特斯拉，擠進全球第10名。至於前三名分別為，微軟、蘋果與AI領頭羊輝達（NVIDIA）。
「呂雅筑」為何在PTT有「地震女神」之稱？呂雅筑是誰？
據悉，起因是先前只要一發生地震就會狂發的地震文中，經常出現一名S開頭網友向呂雅筑告白文，漸漸形成模仿效應，因此「呂雅筑」有「地震女神」之稱。不過，時至今日依然沒有人知道呂雅筑是誰。