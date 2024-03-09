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買房靠台積電！PTT「地震女神」曝160元入手　賺到第2間房頭期款

▲台積電股價2024年3月8日收盤價為784元，160元入手的股民一口氣脫手，賺到第2間房頭期款。（圖／記者許家禎攝，2024.1.18）
▲台積電股價2024年3月8日收盤價為784元，160元入手的股民一口氣脫手，賺到第2間房頭期款。（圖／記者許家禎攝，2024.1.18）

記者徐銘穗/綜合報導

炒房界流傳「買房跟著台積電走」，指台積電（2330）設廠消息一出，該區房價馬上起飛，近期嘉義縣太保就因台積電效應，台積電設廠消息還沒確定，房價漲幅已逼近1成。然而近日台積電股價大漲，昨（8）收盤價為784元，PTT「地震女神」曝當年以160元甜甜價入手台積電股票，如今一口氣脫手，賺到第2間房頭期款，直呼「買房更有底氣」。

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160元的台積電是何時入手的？根據《yahoo!財經》網站台積電股價歷史行情資料顯示，約是2016年6月的行情，而以昨（8）台積電收盤價為784元計算，5張帳面可賺62.4萬元，擁5張就可賺312萬元，若依頭款20%~30%估算，可買總價1040萬元至1560萬元的房子，如果有10張則賺進624萬元，夠在新北蛋白區買間小套房了。

▲台大校園徵才博覽會，台積電攤位。（圖／記者嚴俊強攝，2024.03.02）
▲台積電股票人人搶買，台大校園徵才博覽會台積電的攤位也是擠破頭。（圖／記者嚴俊強攝，2024.03.02）
暱稱「呂雅筑」（地震女神）的原PO在PTT分享，自曝當年160元進場買台積電，「現在終於賣掉，有了第二間房的頭期款。」笑稱，看房子更有底氣和房仲談價格了，還暗爽拋問，「銀行帳戶的數字增加，算是紙上富貴嗎？還是要換成實打實的鋼筋水泥呢？」

貼文一出引發討論，一票網友都喊羨慕，認為「抱得住就是強」，好奇原PO到底賺了多少，也有人分享「自己台積電買在600（一張6萬元），現在市值2000萬元」，但也有人認為應該留著領股息，直言：「目前每季有快10萬！」更有人認同原PO將獲利投入房市，指出「房價緩漲但是比較穩」。不過，因原PO沒有公開對帳單，也有人質疑其真偽。

▲網友分享賣掉台積電股票，獲利讓她賺進第2間房的頭期款。（圖／翻攝PTT）
▲網友分享賣掉台積電股票，獲利讓她賺進第2間房的頭期款。（圖／翻攝PTT）
如今台積電市值突飛猛進，從「台灣房價守護者」變成真能靠買台積電股票買房。根據網站Companiesmarketcap統計顯示，台積電市值力守7000億美元（約21.98兆元新台幣），超車特斯拉，擠進全球第10名。至於前三名分別為，微軟、蘋果與AI領頭羊輝達（NVIDIA）。

「呂雅筑」為何在PTT有「地震女神」之稱？呂雅筑是誰？

據悉，起因是先前只要一發生地震就會狂發的地震文中，經常出現一名S開頭網友向呂雅筑告白文，漸漸形成模仿效應，因此「呂雅筑」有「地震女神」之稱。不過，時至今日依然沒有人知道呂雅筑是誰。

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