中市府通知千家單位　自主預防性暫停使用辣椒粉

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食安處今(9)日再公布新增保欣公司(有效日期2026/10/4青辣椒粉、2026/8/23小米椒粉兩批)及佳廣公司(有效日期2026/2/14雞心椒細粉一批)問題批號椒粉的流向，台中6家販售業者(吉利商行、喜昌商行、必勝商行、吉星商行、銘利行及美食家食材通路)向台北市統隆企業購入白胡椒粉(使用到保欣公司問題批號的青辣椒粉製成)，共計738公斤，已售出451.2公斤給零售業者、餐飲業及散客，產品已全數下架停止販售或使用，並回收中。綠吔實業及味味香餐飲則是向南投縣母指料王公司購入白胡椒粉(問題批號的青辣椒粉製成)，分別為849公斤及20公斤，均未使用並已退貨。
此外，還有開店大師、樹森2廠及長興食品向南投縣母指料王公司購入雞心椒粉(使用到保欣公司問題批號的小米椒粉製成)，共計購入215公斤，其中開店大師(購入1公斤)及長興食品(購入50公斤)皆未使用且已退貨；樹森2廠則是購入164公斤，已使用79.18公斤製成「麻辣湯底」、「孜然鍋風味湯底」、「麻辣肉燥」及「麻辣片筋」等4種產品，除出貨給該公司位於台中的三個營業處外，另也銷售給外縣市2家販售業者(台南市及高雄市)，已通知全面下架停用，續前往下游稽查釐清中。
另有台中一名個人賣家為台南市成功醬園的經銷據點，共進貨調味辣椒膏(使用佳廣公司雞心椒細粉製成)1,640公斤，已銷售1,300公斤給下游6家食材或餐飲業者，已通知全面下架停用，續前往下游稽查釐清中。
食安處後續將持續督促相關單位的回收工作並更新統計資料，如有最新流向情資，將第一時間前往稽查或抽驗，防止問題產品流入市面。另食安處已建置蘇丹紅辣椒粉專區，公布最新批號與問題產品資訊，可提供市民消費選購參考。