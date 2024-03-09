獨／蘇丹紅害學校禁吃咖哩！譚敦慈曝最安心料理 加碼解毒5要點
蘇丹紅風暴持續擴大，各縣市學校營養午餐除了辣椒粉，就連胡椒粉、咖哩粉也都禁用，不少連鎖餐飲店為求自保，也會預防性的減少有可能中招的產品。處處都顯示出「食安」問題，無毒教母譚敦慈建議，大家不要過度緊張，平常儘量避開顏色鮮豔的食材，同時多吃高纖維蔬菜和無糖優格都能提高代謝增加腸道好菌。
記者周淑萍/綜合報導
蘇丹紅衍生出來的食安風暴，讓民眾想加辣或是用胡椒粉調味都會有所顧慮。蘇丹紅根據世界衛生組織國際癌症中心的分類屬於第三類，是和染髮劑、咖啡同等級，第三類是指對人體致癌性的證據不充分，但致癌證據不充分不代表可以加入食物內，譚敦慈嚴正說明「雖不是致癌物，但也還是有毒性，絕對不能是食品添加劑，食品添加劑一定要合法合理，不是食品添加劑，卻加在食品裡面，絕對違法。」並呼籲政府單位確實查核，保障民眾吃得安全。
譚敦慈提到蘇丹紅的用途是要讓顏色鮮豔漂亮，早期不會用在調味料上，而是有鴨蛋業者為了要讓鴨蛋看起來呈現橘紅色的樣子，才會去使用。因為她呼籲民眾不要過度追求太香、太漂亮的食材，才能間接避免廠商為了迎合市場而做出不必要的添加。
辣椒粉、咖哩粉甚至調味聖品胡椒粉都不能用的話，譚敦慈建議直接購買「原型」的辛香料或顆粒狀的胡椒粒自行研磨使用，調味上直接使用天然食材，像是蔥、薑、蒜、洋蔥、香菜、九層塔、新鮮辣椒等來進行調味，吃來夠味還能減少食安疑慮。如果真的要選擇調味粉的話，要以大品牌為優先考量。
要是擔心已經攝取了有毒物質的話，譚敦慈要大家不要擔心，她說「綠色蔬菜永遠是最佳解毒劑。」可以選擇多吃高纖維的食物，如綠花椰菜、波菜等深綠色蔬菜，無糖優格也能讓腸道長好菌，而新鮮的蔥、薑、蒜、洋蔥有抗氧化能力，搭配適度的運動可以加速有毒物質代謝。
🟡譚敦慈解毒5要點
▪︎1選擇多吃高纖維食物，如綠花椰菜、波菜等深綠色蔬菜
▪︎2無糖優格幫助腸道長好菌
▪︎3新鮮的蔥、薑、蒜、洋蔥能抗氧化
▪︎4適度的運動加速有毒物質代謝掉
▪︎5不買顏色過度鮮豔漂亮的食材