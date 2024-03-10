現在能買房嗎！專家曝高雄美術館建案5年翻3倍　勸：看這1點就好

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他舉例，高雄美術館特區在2017~2018年有個建案只賣1字頭，但到了2023年，美術館特區建案成交價已站上7字頭，驚嘆：「才不過短短5年欸。」並說若建商當初能預測到高雄房價從老牛犁田變飛龍在天，肯定咬著牙繼續多撐個幾年再開賣，還說「不管是建商或賣方，在2017～2019年賣房子的人都哭暈在廁所裡」。
經查，高雄美術館特區2018年賣1字頭建案為「鑫首璽（山河匯）」，位在鼓山區馬卡道路上，曾在2017年在馬路邊掛巨幅看板，打出單價19.8萬元破盤價銷售，實價登錄確實有4筆1字頭交易，成交單價最低17.3萬元，但去年8月同棟最新成交單價為32.9萬元，若以17.3萬購入戶87坪面積計算，房價漲幅已超過1300萬元。
在美雄美術館特區房價站上7字頭部分，根據內政部實價登錄揭露，高雄美術館特區預售豪宅「御皇苑」，2023年11月32樓戶，以總價7688萬元成交，每坪單價達73萬元，刷新該案在同年6月所締造的71.4萬元單價紀錄，撐高高雄房價天花板，蟬聯高雄豪宅王。
除了高雄美術館特區案例外，何世昌也再舉例「誰又能想到遠得要命王國－橋頭、仁武新建案竟然可以漲到1坪30幾萬！？」認為當時敢進場買房子的人，絕大部分也沒想到自己買的房子價格從市場一片喊空，過沒幾年竟漲上外太空。他直言，買房子這種事，千算萬算不如天一畫，「你只要問自己有沒有買房需求就好」，至於賺錢、賠錢看天意。