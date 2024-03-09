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「蘇丹紅吃多少會致癌」營養師解答了！他怕爆求助　4自救方法曝

▲「蘇丹紅」近日在台灣食安議題造成不小爭議，由於蘇丹紅有致癌疑慮，引起台灣人民恐慌。（示意圖／取自Pixabay）
▲「蘇丹紅」近日在台灣食安議題造成不小爭議，由於蘇丹紅有致癌疑慮，引起台灣人民恐慌。（示意圖／取自Pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

「蘇丹紅」近日在台灣食安議題造成不小爭議，有原料輸入商進口了中國大陸辣椒粉內含蘇丹紅，不少商家在不知情的情況下誤用，由於蘇丹紅有致癌疑慮，引起台灣人民恐慌。近日一名網友發問「蘇丹紅吃多少會致癌？」對此，美女營養師高敏敏也給出解答。 

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📍「蘇丹紅」吃多少會致癌
一名網友7日在PTT發文，表示蘇丹紅的新聞近期鬧得沸沸揚揚，他阿嬤前幾天吃某連鎖辣味鍋貼，嚇到說要去掛急診檢查，他只好上來發文求助問：「蘇丹紅吃多少會致癌？」 

而美女營養師高敏敏過去曾指出，蘇丹紅為人紅合成的染料，並非天然染料，在動物或細胞實驗中，發現會致癌以及突變，但目前無明確證據會對人體致癌，也不具立即毒性效果。然而人體食用過多的蘇丹紅，仍有肝腎功能受損及皮膚過敏等問題。 

▲民眾憂心誤食「蘇丹紅」，營養師高敏敏教大家「5招自保」。（圖／翻攝自高敏敏營養師FB）
▲高敏敏過去曾指出，蘇丹紅目前無明確證據會對人體致癌，也不具立即毒性效果。（圖／翻攝自高敏敏營養師FB）
📍吃到「蘇丹紅」對身體會有哪些影響 
事實上，經過動物實驗顯示，蘇丹紅的代謝物會在體內被分解為胺類化合物，最大危害可能致癌，尤其是膀胱癌，食用過多恐會讓肝腎功能受損、引起過敏反應。 

而蘇丹紅被WHO的國際癌症研究機構歸類為第三級致癌物，但因蘇丹紅明確被規範，不能用在食品當中，因此國際間並無「食用多少會造成危害」的研究。 

▲不小心吃下「蘇丹紅」！身體會有哪些影響。（圖／NOWnews社群中心製作）
▲蘇丹紅的代謝物會在體內被分解為胺類化合物，最大危害可能致癌，尤其是膀胱癌，食用過多恐會讓肝腎功能受損、引起過敏反應。（圖／NOWnews社群中心製作）
📍如何避免吃進「蘇丹紅」 
那麼該如何避免吃進蘇丹紅呢？高敏敏表示，關鍵在於選擇信譽良好且通過多項食品認證的食品商家購買，另外在購買商品前也要仔細閱讀食品成分表，盡量少買來路不明、成分無標示的食品。 

此外，也要先觀察商品外觀，避免顏色過於鮮豔或售價過低的食品，再來記得分散風險，不要限定購買特定品牌或食物，最後高敏敏還是建議大家，盡量選擇多樣化、多種配色、原型食物，有餘力自己簡單下廚的話，就能保證吃進最健康、單純的食品。

▲如何避免吃到蘇丹紅。（圖／NOWnews社群中心製作）
▲如何避免吃到蘇丹紅的4大自救方式。（圖／NOWnews社群中心製作）

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