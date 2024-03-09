「蘇丹紅吃多少會致癌」營養師解答了！他怕爆求助　4自救方法曝

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一名網友7日在PTT發文，表示蘇丹紅的新聞近期鬧得沸沸揚揚，他阿嬤前幾天吃某連鎖辣味鍋貼，嚇到說要去掛急診檢查，他只好上來發文求助問：「蘇丹紅吃多少會致癌？」
而美女營養師高敏敏過去曾指出，蘇丹紅為人紅合成的染料，並非天然染料，在動物或細胞實驗中，發現會致癌以及突變，但目前無明確證據會對人體致癌，也不具立即毒性效果。然而人體食用過多的蘇丹紅，仍有肝腎功能受損及皮膚過敏等問題。
📍吃到「蘇丹紅」對身體會有哪些影響
事實上，經過動物實驗顯示，蘇丹紅的代謝物會在體內被分解為胺類化合物，最大危害可能致癌，尤其是膀胱癌，食用過多恐會讓肝腎功能受損、引起過敏反應。
而蘇丹紅被WHO的國際癌症研究機構歸類為第三級致癌物，但因蘇丹紅明確被規範，不能用在食品當中，因此國際間並無「食用多少會造成危害」的研究。
📍如何避免吃進「蘇丹紅」
那麼該如何避免吃進蘇丹紅呢？高敏敏表示，關鍵在於選擇信譽良好且通過多項食品認證的食品商家購買，另外在購買商品前也要仔細閱讀食品成分表，盡量少買來路不明、成分無標示的食品。
此外，也要先觀察商品外觀，避免顏色過於鮮豔或售價過低的食品，再來記得分散風險，不要限定購買特定品牌或食物，最後高敏敏還是建議大家，盡量選擇多樣化、多種配色、原型食物，有餘力自己簡單下廚的話，就能保證吃進最健康、單純的食品。