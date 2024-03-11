台北人超誇張！3000萬房「室內17坪」還隔3房　內行曝：3房才好賣

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文引發討論，深刻體驗台北高房價的網友回說，日本都有15坪3房了，「台北地貴呀！ 不然你回你的鄉下呀」、「不用叫，南部現在一樣在蓋鳥籠」。至於為何實坪不到20坪還要隔成3房，網友回說：「隔3房才好賣傻傻的，2房根本沒人會買。」
3房其實有3種：正3房、小3房、2+1房
事實上，現在建商推的3房產品有「正3房」、「小3房」、「2+1房」。「正3房」也就是標準3房，室內實坪約32坪，每張房都要能放雙人床、衣櫥，主臥有專屬衛浴，另有一套公用衛浴，缺點是總價高。
「小3房」室內實坪約26坪，只有主臥能房雙人床，另2房空間較小，優點是總價較正3房低，但房型格局圖上的家具可能不是標準尺寸，可能有量身訂做家具的需求。
而「2+1房」則是主打「低總」吸客而衍生的產品，室內坪數約19坪，從客廳或其他部分挪出空間，彈性格出書房、儲物間或兒童遊戲空間等。總價又較「小3房」便宜些，但空間小，常見有房間或衛浴無窗，廚房被精簡得只剩「一字型」。
為何房子愈蓋愈小？多少坪數才夠用？
上圓聯合建築師事務所合夥建築師彭康祐告訴《NOWnews今日新聞》表示，新建住宅坪數視地區與房價的反應呈現，愈蛋黃區坪數就愈小，尤其台北市單價只會愈來愈高，原因包含地價貴、營造成本高，「這是不可逆的」，現今主流市場是權狀坪數30坪、甚至25坪以下。
彭康祐指出，因為總價愈高愈難負擔，坪數會相對降低，與其說追求無法負擔的舒適坪數，不如著重房子的功能性，不用刻意去界定客廳幾坪、房間幾坪。他說明，現在有愈來愈多的非典型上班族，可能在家工作，未來居住與辦公會更加緊密，因此空間的彈性運用更顯重要，此外也可多利用社區公共空間，做為第2客廳或第2會議室。
台北市坪數多大的房子最多人買？
根據內政部不動產資訊平台2023第二季交易資料顯示，全台住宅平均交易坪數31.47坪，比2013年第二季的42.65坪縮水了11.18坪，而買小宅占比最高的縣市，仍以台北26.3%居冠，台中23.1%居次，新竹市20.3%排名第三。
20坪以下小宅增值空間有多少？
台北市平均家戶人口數逐年減低，2023年平均每戶2.36人為六都最低，社會結構改變影響住宅坪數選擇，根據實價資料統計台北市各坪數區間的成交單價，2023年20坪以下平均單價77.9萬元，年增9.1%增幅最高，21坪到40坪單價維持在69萬元，其他坪數區間單價都在7字頭以上。
專家分析，小坪數總價低且符合時下家戶人口少的潮流，單價成長空間大，而21~40坪通常是自住買方的主力坪數，買方以低單價為訴求，至於坪數偏大者多為高級住宅或豪宅，因此單價超過7字頭。