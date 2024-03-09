快評／狂轟40分、齋戒月已擋不住阿巴西！解析如何進化成得分機器
台灣新生代得分砍將阿巴西今(9)日狂轟40分，寫下本季單場得分新高；而阿巴西在2022年也曾爆砍52分，當時創下生涯單場得分紀錄，得分爆發力驚人，也奠定本土得分最強後衛的地位。
專欄作家/橘爸
三月初，阿巴西已進入「齋戒月」，相較於過去幾季效率下滑，如今阿巴西已知道如何調適，此役29投15中，包括4個三分球，打爆獵鷹的防線，成勝利第一功臣。
阿巴西的進攻手段一直在進化，過去較依賴切入得分，如今外線穩定度明顯提升，生涯三個球季三分球命中率分別是31.7%、32.1%和35.5%(本季)，且第一個球季53個三分球，本季已投進49個。
從本季投籃分布來看，阿巴西擅長在左、右45度角投三分球，比例超過70%，這也跟他進攻習慣有關。
日前前新竹攻城獅主帥林冠綸在節目中也提及，阿巴西的整體實力優於高國豪，主要是阿巴西身材較佳，且爆發力驚人，是可以直接挑戰對方禁區洋將的後衛。
不過阿巴西的領袖氣質尚未養成，中信主帥李逸驊也提及，目前在中信特攻內部，林韋翰算是一線後衛，阿巴西還屬於二線，缺乏領導能力，必須要用腦打球，才能在國際賽上打出競爭力。