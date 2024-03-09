史上最狂韓星採訪！PENTAGON成員KINO來台聊全裸　工作人員擋不住

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KINO此趟非首度隻身來台，他2022年底疫情解封後，曾帶著爸媽來台旅遊，到烏來泡溫泉吃牛肉麵，大讚泡湯風景絕美，「我很喜歡。」聊到泡溫泉，記者延伸詢問是跟爸爸還是媽媽泡湯，工作人員出面表示問題牽涉隱私，但KINO竟出面緩頰表示：「沒關係，我喜歡這樣！」便大方回答：「有家族一起泡的，但我是跟爸爸，媽媽自己另外一間，我跟爸爸泡的時候是裸體。」過往來台的韓星訪問中，此類型提問絕對嚴格禁制，KINO卻願意回答，親民態度令記者訝異，前東家嚴謹程度可見一斑。
離開PENTAGON後，KINO成立個人公司「NAKED」，他直言管理職與想像不同，十分辛苦，每天早上起來都覺得「人生好難」，但任務一一解決，很享受當下的成就感。問及具體的挑戰內容，KINO真摯回答：「報稅、演唱會被取消或延後，預算超支等等意想不到的問題，都會有一點難過。」他透露當了老闆，以前不會使用Excel，「現在終於會了」，笑言：「難到快死掉！我初期打很慢，如果數字超過100萬，我就是一個一個輸入，之後發現輸入一個符號，就能打出千萬數字了！」不過KINO未特地上課，是透過周邊朋友手把手教學。
成立公司後相對要負責的事物變多，KINO對於收益嚴格看待，但保證不會變成不擇手段的「骯髒商人」，他說：「只是我想投入更多錢的時候，周邊都會阻止我。」
KINO發言過於detail，全場話匣子因此大開，他甚至數度拿出手機翻相簿給記者看，包含自己被貓打的影片，還有跟朋友練習講中文的語音，十分健談。依照過往訪問經驗，若韓團成員不隸屬同間公司，成員都會被禁止問到團體相關提問，但KINO大方透露仍有跟PENTAGON聯絡，最常跟隊長Hui喝酒談心，昨天還有跟其他成員相聚，全程訪談百無禁忌。
KINO獨自工作後，最懷念的就是舞台上與成員的互動，「表演完很喘的時候，以前的話會有成員幫忙說話，現在2小時都要我自己負責，很懷念有成員的時候。」但他表示不孤單，因為副社長每天陪在身邊。
事實上，昔日「少數」韓星來台受訪制式又官腔，不僅要事先交訪綱，最後審核過的題目都與原本不同，戀愛不能問，台灣被迫改成台北，禁止聊其他公司藝人怕模糊焦點，媒體最後變成記者會的「臨演記者」；今天的KINO訪問大大驚豔全台日韓線記者，藝人不僅有問必答，每一道題目答案都言之有物，許多記者都表示重點多到難取捨、下標題出現選擇障礙；由此可見韓國經紀公司對外國媒體都有一定防備心，為了保護自家藝人相當嚴謹。
KINO今還有搶過台灣記者的電腦「改稿」糾正錯誤，場面出乎意料的搞笑，詳細內容可鎖定《NOWnews今日新聞》後續報導。KINO將於3月10日晚上7點在CLAPPER STUDIO舉辦粉絲見面會，活動詳情可至主辦臉書查詢。
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