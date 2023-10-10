PENTAGON國慶日雙十節出道7週年！5成員突然宣布「離開CUBE娛樂」
韓團PENTAGON原本由珍虎、Hui 、洪碩 、信源、 Yeo One、閆桉、Yuto、Kino、禹奭、E'Dawn（現為DAWN，本名：金曉鐘）10人組成，後來DAWN跟女友泫雅交往、2018年被CUBE辭退，PENTAGON此後改為9人體制。今（10）日國慶雙十節這天，Yeo One、閆桉、Yuto、Kino、禹奭與CUBE合約到期，確定不續約離開公司。
記者陳雅蘭／綜合報導
PENTAGON於2016年10月10日出道，今合約7年到期，但CUBE表示：「在PENTAGON成員們的專屬合約到期前，公司與成員進行了長時間的真誠對話，經過慎重的討論，我們最終與Yeo One、閆桉、Yuto、Kino、禹奭結束專屬合約。向過去7年的漫長歲月裡，與公司一起奔跑的Yeo One、閆桉、Yuto、Kino、禹奭表達深深的感謝，並希望他們能一直幸福，也請大家給予再次站上新起跑點的Yeo One、閆桉、Yuto、Kino、禹奭溫暖的鼓勵與支持。」
5位成員確定離開CUBE後，Yeo One也上傳手寫信感謝粉絲過去的支持，他表示需要新的挑戰，但保證不會退團、離開PENTAGON跟UNIVERSE（粉絲名）。Kino也PO出跟PENTAGON的合照，寫上：「PENTAGON NEVER DIES.」