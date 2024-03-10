2024 ISUZU臺北國道馬拉松重要資訊！接駁車、動線圖一次看

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其中跑者可以先用Google map查詢環河北路二段，再查詢迪下休閒運動公園，看到天橋再走300公尺就可以抵達會場。
相關接駁車在4:00會在台北市中華路一段靠近福星國小旁，下車是在迪化污水處理廠後門天橋下，上午4:00就可以開始搭乘，回程也是同樣地點，但回到成淵高中、福星國小，時間約為8:00到10:00。
比賽項目：
競速菁英馬拉松組 42.195KM
飆速半程馬拉松組 21.0975KM
飛速 10 公里組10KM
疾速 3 公里組3KM
這次比賽每組名額限制，全馬共500位選手報名、半馬5000人，10公里4500人報名，3公里親子組共2000人報名，比賽限時為4小時、4小時，2小時以及40分鐘。
集合地點：淡水河六號-敦煌水門(環河北路與敦煌路口)
折返點與時間表：
競速菁英馬拉松組 第二折返點(約 21 公里處) 07:30
第三折返點(汐止) 08:30
飆速半程馬拉松組 折返點 07:30
飛速 10 公里組 折返點 07:30
疾速 3 公里組
2024 ISUZU臺北國道馬拉松全馬組第一名獎金3萬元，第二名15000元、第三名12000元，第四名8000元，第五名5000元。
半馬組前三名為8000元、6000元、3000元獎金，10公里組為3000元、2000元、1000元獎金。去年男子組冠軍為Jamin Ekai Ngaukon，女子組為JEMIMAH WAYUA MUSAU。
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半馬組前三名為8000元、6000元、3000元獎金，10公里組為3000元、2000元、1000元獎金。去年男子組冠軍為Jamin Ekai Ngaukon，女子組為JEMIMAH WAYUA MUSAU。
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