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2024 ISUZU臺北國道馬拉松重要資訊！接駁車、動線圖一次看

▲2024 ISUZU 臺北國道馬拉松本週日(10 日)強勢登場，全臺首場結合知名特攝影集的馬拉松賽事，特別召喚超人力霸王布雷薩坐鎮活動會場，守護所有參賽 選手的安全，同時邀請影集中一位神秘嘉賓到場，要讓粉絲們大飽眼福。（圖／大漢行銷提供）
▲2024 ISUZU 臺北國道馬拉松本週日(10 日)強勢登場，全臺首場結合知名特攝影集的馬拉松賽事，特別召喚超人力霸王布雷薩坐鎮活動會場，守護所有參賽 選手的安全，同時邀請影集中一位神秘嘉賓到場，要讓粉絲們大飽眼福。（圖／大漢行銷提供）

記者吳政紘/綜合報導

2024 ISUZU臺北國道馬拉松在今（10）日登場，吸引破萬名民眾參與，主辦單位也公布東線圖，接駁車資訊等，希望參賽民眾注意，而現場補給站也會有小番茄、香蕉、巧克力餅乾等，當然還有必備的水跟運動飲料，讓跑者感受到溫暖。這次國道馬拉松還結合知名特攝影集，特別召喚超人力霸王布雷薩坐鎮活動會場。預計封鎖國道中山高速公路五股－汐止高架段，參賽選手從淡水河六號-敦煌水門（環河北路與敦煌路口）出發，3公里組有不少親子選手參加；全馬42.19公里，與半馬都限時4小時，10公里限時2小時，3公里限時40分鐘。

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主辦單位大漢行銷表示，這次分為競速菁英馬拉松組、飆速半程馬拉松組、飛速10公里組 和疾速3公里組。

其中跑者可以先用Google map查詢環河北路二段，再查詢迪下休閒運動公園，看到天橋再走300公尺就可以抵達會場。

相關接駁車在4:00會在台北市中華路一段靠近福星國小旁，下車是在迪化污水處理廠後門天橋下，上午4:00就可以開始搭乘，回程也是同樣地點，但回到成淵高中、福星國小，時間約為8:00到10:00。

▲2024台北國道馬拉松路線圖。（圖／路跑協會提供）
▲2024台北國道馬拉松路線圖。（圖／路跑協會提供）
台北國道馬拉松會場，共有競速菁英馬拉松組、飆速半程馬拉松組、飛速10公里組 和疾速3公里組。（圖／路跑協會提供）
台北國道馬拉松會場，共有競速菁英馬拉松組、飆速半程馬拉松組、飛速10公里組 和疾速3公里組。（圖／路跑協會提供）
台北國道馬拉松會場，共有競速菁英馬拉松組、飆速半程馬拉松組、飛速10公里組 和疾速3公里組。（圖／路跑協會提供）
台北國道馬拉松會場，共有競速菁英馬拉松組、飆速半程馬拉松組、飛速10公里組 和疾速3公里組。（圖／路跑協會提供）
比賽項目：

競速菁英馬拉松組 42.195KM

飆速半程馬拉松組 21.0975KM

飛速 10 公里組10KM

疾速 3 公里組3KM

這次比賽每組名額限制，全馬共500位選手報名、半馬5000人，10公里4500人報名，3公里親子組共2000人報名，比賽限時為4小時、4小時，2小時以及40分鐘。

集合地點：淡水河六號-敦煌水門(環河北路與敦煌路口)

折返點與時間表：
競速菁英馬拉松組 第二折返點(約 21 公里處) 07:30
第三折返點(汐止) 08:30
飆速半程馬拉松組 折返點 07:30
飛速 10 公里組 折返點 07:30
疾速 3 公里組

2024 ISUZU臺北國道馬拉松全馬組第一名獎金3萬元，第二名15000元、第三名12000元，第四名8000元，第五名5000元。

半馬組前三名為8000元、6000元、3000元獎金，10公里組為3000元、2000元、1000元獎金。去年男子組冠軍為Jamin Ekai Ngaukon，女子組為JEMIMAH WAYUA MUSAU。

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