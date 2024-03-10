蘇丹紅辣椒粉一堆大廠中鏢！「小磨坊完美躲過」　內幕老闆全說了

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在有問題的辣椒粉擴大抽驗之後，越來越多家企業以及製造大廠全部都中鏢，讓民眾食安問題備受考驗，然而之名調味料公司「小磨坊」也一度被台中食安處點名進貨到問題辣椒粉3千公斤，不過，公司真金不怕火煉，也立刻發出聲明，並且附上自家檢驗合格證明。
小磨坊發出三點聲明表示，第一，本公司並未採購新聞提及辣椒粉原料；第二，新聞提及進貨3000公斤原料，雖然和本次問題辣椒粉同一進口申請書，但是卻是不同品項；第三，本公司所使用之辣椒粉，都是由第三方公正單位（SGS）進行農藥殘留、重金屬及蘇丹色檢驗，原料經檢驗才入廠生產。
完美躲過蘇丹紅辣椒粉風波！小磨坊董事長自認「誠實的傻人」
根據《食力foodNEXT》報導，小磨坊董事長董大斌就指出，小磨坊在2017年就成立食安中心，訂定自主風險監控計畫，以蘇丹紅辣椒粉為例，在2021年至2023年間就自主送驗513次，光這513次，總檢驗費就156萬元。
董大斌提到，食安中心不僅做到台灣法規要求的檢驗，也會關注國際食安趨勢進行監管，食安中心成立7年來，每年進口上千頓、500多種品項，來自10多個國家的香辛料，都會經過檢驗，檢驗費用就花了近3千萬。他直言「我們就是做老實的傻人，也是為了消費者和60年的商譽做必要的把關」。
蘇丹紅毒辣椒粉流入市面！全台下架封存超過15萬公斤
根據食藥署目前稽查，進口問題辣椒粉廠商包括新北市「保欣企業有限公司」、高雄市「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」（2家公司實際營業地址相同）和台南市「葛瑞特洋菜企業有限公司」。
新北市「保欣企業有限公司」輸入中國河南省「三禾藥業有限公司」辣椒粉檢出蘇丹色素，目前累計10批辣椒粉原料經抽驗檢出含有蘇丹色素，由新北地方檢察署偵辦中；而台南市「葛瑞特洋菜企業有限公司」輸入中國「柘城縣恒豐食品有限公司 」的辣椒原料同樣不合格，違規品項持續由地方政府衛生局監督業者進行下架作業。
至於一開始爆出的高雄市「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」，輸入中國「KAVIN SHIPPING LTD」的辣椒粉，8批檢出含有蘇丹色素，其中津棧公司7批，佳廣公司1批，目前由高雄地方檢察署偵辦中。食藥署表示，截至3月8日，總計下架以及封存辣椒粉超過15萬公斤。