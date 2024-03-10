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NBA／Curry缺陣至少2戰！「費天王」無緣看他打球　最快14日復出

▲金州勇士當家球星Stephen Curry在上一場對芝加哥公牛的比賽受傷，昨天檢查結果確認傷情不嚴重，他將因此缺席2場比賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士當家球星Stephen Curry在上一場對芝加哥公牛的比賽受傷，昨天檢查結果確認傷情不嚴重，他將因此缺席2場比賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士當家球星Stephen Curry在上一場對芝加哥公牛的比賽受傷，昨天檢查結果確認傷情不嚴重，今（10）日根據隨隊記者Anthony Slater報導，Curry將因此缺席2場比賽。Curry本季場均26.9分4.9助攻，三分球命中率40.7%。根據報導，網球傳奇球星「費天王」Roger Federer今天將前往勇士主場看球，很可惜他將無緣看到Curry在場上獻技。

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Curry昨日接受了醫學影像檢查，結果顯示他的右腳踝確定沒有結構性損傷，預計不會缺陣太多場比賽。而在接下來的幾天裡，將根據右腳踝給予的回饋，預計會有一個更清晰的回歸時間表，Curry也可以趁這段缺陣的日子稍加喘口氣，持續調整身體狀態。

根據報導， Curry將在3月13日重新評估他的腳踝傷勢，這也代表他將缺席接下來對馬刺的兩場比賽，勇士將分別在主場大通中心和客場聖安東尼奧AT&T中心進行交手

Federer近期因為2024年拉沃盃啟動儀式，而首次來到大通中心，過去他和勇士隊在上海有過一些緣分，因此這次也特地球來看球。很可惜Curry因傷不打，但兩人賽前還是見面，並且一起拍照、互相致意。

馬刺目前已經確定無緣附加賽，本季應該會以練兵為主，實力也不強，這對於勇士來說應該是好消息。Curry最快復出的可能時間，將會是在3月14日，當天勇士將於客場出戰達拉斯獨行俠，3月17日則要和洛杉磯湖人在客場對決。

目前勇士戰績為33勝29敗，落後35勝30敗的湖人隊半場勝差，距離西區第6的鳳凰城太陽3.5場勝差，他們還有20場比賽，每一場都很關鍵。

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