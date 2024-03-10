路跑／ISUZU臺北國道馬拉松今晨開跑！萬人跟隨超人力霸王上國道

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女子組冠軍陳淑娟去年在臺北馬拉松創下PB位列百傑，今天在國道馬拉松低溫風大的條件下，跑出3小時8分43秒，距離個人最佳不到1分鐘。她表示：「低溫本來就容易讓我呼吸困難，加上第一趟風就很大，想不到第二趟的風勢更大，配速完全不在計畫內，只能一公里一公里吃完它。」
半程馬拉松男子組前幾名競爭激烈，最終由外籍選手James Drakeford以1小時13分48秒摘冠，二、三名則是國內選手楊承泰（1小時14分2秒）和張正偉（1小時14分8秒）。女子組冠軍余亭緣完賽時間1小時25分13秒。
2024 ISUZU臺北國道馬拉松是全臺首場結合知名特攝影集的馬拉松，同時也是亞培世界馬拉松大滿貫分齡賽的臺灣站，共分為競速菁英馬拉松組、飆速半程馬拉松組、飛速10公里組和疾速3公里組。
這次首度合作就吸引大批跨世代粉絲報名參加，現場滿是身著超人力霸王布雷薩紀念衫的大小朋友，完賽後還可領取帥氣超人力霸王布雷薩或Ｑ版完賽毛巾，不少家長牽著小朋友一起路跑「初」體驗，活動最後還抽出超人力霸王布雷薩電光變身手環、超人力霸王－布雷薩電影海報和電影券，讓現場跑者都滿載而歸。
2022年起成為賽事的頂級合作夥伴，連續第三年參與賽事的總經理黃脩程強調：「台北合眾汽車長期關心國道行車安全，用專業捍衛每一位運轉職人的安全。路跑就像開車首重安全，我們每年挑選旗下安全車款，支援大會殿後車、工作人員接駁車，讓跑者沒有後顧之憂，成為最強而有力的後盾。」
此外，大會也以實際行動捐款支持靖娟兒童安全文教基金會，推廣行車交通安全的理念，透過這樣的場合讓更多人認識安全教育，共同善盡企業社會責任。
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