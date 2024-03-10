自由車環台賽／史上最強外隊壓境、中華隊慘摔　以色列車手批黃衫

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本屆環台賽有來自全球38個國家24支隊伍共計205位菁英選手來台競輪，其中還有多達6支世界二級職業車隊，強度堪稱近十年之最；今年中華隊五虎將將由盧紹軒、杜志濠、吳之皓、張誌盛、李冠賢出戰，爭取最佳的團隊表現；同場加映三位台灣旅外職業選手馮俊凱及王胤之、王又寬兄弟檔，今年也以職業隊的身份現身國際自由車環台賽。
環台賽今由臺北市站揭開序幕；臺北市站的繞圈賽於上午09:00準時出發，由臺北市政府出發直行，並繞行至景福門後折返，每圈約10.4公里，繞行8圈，共計83.2公里，各國衝刺好手在臺北市站大身拳腳。
臺北市站第一圈就開始展現高速的繞圈賽特色，第2圈衝刺點前，就先由蒙古第一位職業車手森巴亞(Jambaljamts Sainbayar)和同屬奧地利律高車隊普里莫西亞(Jaka Primožič)、韋爾札(Riccardo Verza)先衝出領先群，但不料在第二圈衝刺前兩公里主集團發生摔車意外，中華隊成最大苦主有多達4位車手不幸受到影響，只能在主集團後面苦追，幸好最後3人重返主集團，唯獨首度參賽沒能跟上的李冠賢提前遭到淘汰。
過了前兩個衝刺點後，岡篤志(日本右京)、博雷施(Julian Borresch，德國REMBE)、基斯科尼(Siim Kiskonen，愛沙尼亞沃塔斯)和哈洛因(Mason Hollyman，以色列)和彼特斯(Carter Bettles，泰賈伊)5人殺出重圍形成領先集團，5人持續維持領先，主集團一路追到最後500公尺才追上，最終以大集團衝刺，由首度來台參賽的以色列車手艾因霍恩拿下單站冠軍，他賽後也感嘆：「臺北市站是個美麗又危險的賽段，因為有很多彎道，對地型沒有很熟悉，但兩周前才剛去參加環盧安達比賽，有賽前備戰對我有很大的幫助。」