自由車環台賽／負運！中華隊爆胎完又慘摔 全隊帶傷苦撐4人完賽
台灣年度車壇盛會，2024國際自由車環台公路大賽今(10)日於臺北市站展開首日賽程，中華隊受到主集團摔車波及，首日就損兵折將，初次參賽的李冠賢未完賽，其他4人都帶傷完賽，台將最佳是代表日本宇都宮隊馮俊凱獲第25，中華隊最佳是第55的杜志濠。
記者廖聿偉/綜合報導
中華隊首戰就損失慘重，從一開始就事故連連，教練黃顯熙說：「今天真的很不走運，一開始李冠賢就爆胎，才剛幫他換胎，結果又聽到主集團摔車，又趕去救他們，最後只能用隊車慢慢幫他們帶回主集團，也希望經過今天後可以否極泰來。」
經過首役後，中華隊陣容受到極大影響，杜志濠手肘破皮見血，吳之皓右小腿撞到腫起來，盧紹軒右手掌也受傷。
杜志濠說：「只能說今天運氣不太好，其實一開始我們還蠻前面，比賽速度一直很快，在第二圈時摔車前，只感到後面輪子被撞了一下人就滑出去，我試著用龍頭好像歪掉的車子了一陣子，後面隊車才來解決，我右大腿、左腳踝都有問題，但明天應該沒問題。」
環台賽明將轉戰桃園，曾被國際裁判喻為環法賽交管等級的第二站桃園市站，賽段前半段超過60%於快速公路上的長距離巡航路線，讓各國車手將在61、66快速公路上大展身手，並將繞行石門水庫後，於復興區決戰角板山，共計115.55公里。