電鍋蒸地瓜「中間卡一碗」！真實用途曝光 眾全愣：好吃2倍以上
地瓜富含豐富的膳食纖維等營養素，對於不少減脂、減肥的人來說又是原型食物，營養價值高非常適合當作澱粉攝取的食物。然而，最近就有網友分享自己獨門的「地瓜蒸煮法」，表示在蒸地瓜的時候，會在中間放入一個碗，如此一來地瓜的外皮就不會太濕，其蒸法引起婆媽廣大討論，不少人直呼：「太聰明了！」
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「廚藝公社」貼文指出「今天來跟大家說一個蒸地瓜的小撇步！蒸地瓜的時候，可以準備一個小碗蓋在大盤子的中間，然後將地瓜放在碗的四周圍著，接下來外鍋2杯水，等到開關跳起之後再燜5分鐘，開蓋拿竹籤去刺看看地瓜最厚的地方熟了沒，如果沒熟就再放1杯水蒸煮，這樣子蒸地瓜表皮不會濕濕的，因為蒸出的水分全部都在小碗裡面了喔！地瓜表皮不濕黏，裡面濕潤、香甜好吃」。
貼文曝光後，不少婆媽紛紛回應「哇！竟然還有這招，真是太聰明了」、「最近都在電鍋蒸地瓜，蒸好的地瓜表皮都濕濕的，這招好妙招，學起來」、「好厲害的招！每次蒸地瓜真的都表皮超濕的，謝謝教學」、「我不喜歡蒸完皮濕濕的，感謝您的分享」、「又學到一招了，之前蒸地瓜真的超不愛濕濕爛爛的狀態」、「剛剛試過了真的可以！比原本濕濕的好吃兩倍以上，太讚了」。
電鍋煮菜中間蓋碗超好用！滴雞精、蜆精、洋蔥蘋果水輕鬆做出
事實上，這個方法不只能夠防止地瓜在蒸煮之後表皮濕潤的問題，還能拿來其他地方妙用，像是要蒸煮雞腿、蜆仔的時候，也可以在盤子的中間放上一個碗或者杯子，在食材蒸煮完成之後，只要把盤子倒扣，一整碗滴雞精、蜆精就此誕生，以蒸雞腿來說，湯汁還可以拿來沾肉吃，別有一番風味哦！
另外像是許多婆媽愛做的「洋蔥蘋果水」也是同樣的道理，先在盤子中間擺一個碗，接著將切好的食材圍在碗的周圍，放進電鍋蒸煮之後，把旁邊的食材全部拿出來，將盤子倒扣就可以有好喝的洋蔥水囉！而蒸煮完的食材還可以另外運用，像是有人會拿去煮咖哩，一舉兩得超方便。