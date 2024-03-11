蘇丹紅沙茶醬流向全台！PTT炸鍋「愛吃火鍋完了」 超強排毒法曝
進口辣椒粉含蘇丹紅風暴持續延燒，近日爆出高雄津棧公司蘇丹紅辣椒粉已流向下游廠商，其中金福華食品公司再製成沙茶醬銷往全台，還接受其他公司委託製作，導致全台許多不知情餐廳使用。對此，一片PTT鄉民炸鍋直呼「吃火鍋配必配沙茶醬，我看幾乎全台灣都中獎了」；而無毒教母譚敦慈也提供排毒方法，呼籲大家別過度緊張。
記者賴禹妡／綜合報導
津棧公司進口中國的辣椒粉，遭檢出含致癌物蘇丹紅，違規產品卻已流向下游廠商，其中金福華使用將近9000公斤蘇丹紅辣粉原料，幾乎已全數製成沙茶醬。金福華除了自有品牌，也接受其他公司委託製作大罐裝的沙茶醬，目前已流向餐廳等通路。
相關消息曝光後，一片PTT網友瞬間炸鍋，紛紛直呼「吃火鍋配必配沙茶醬，我看幾乎全台灣都中獎了」、「愛吃火鍋的都小心了」。還有人發文喊「有人說，我吃火鍋不用沙茶醬，但其他外食添加，你總避不了吧，沙茶醬中是不是等於大家都吃到了？」
吃進蘇丹紅沙茶醬！譚敦慈曝排毒辦法
那麼若是已吃進蘇丹紅沙茶醬該怎麼辦？譚敦慈要大家不要擔心，她建議民眾多吃高纖維的食物加速代謝有毒物質，如綠花椰菜、波菜等深綠色蔬菜，「綠色蔬菜永遠是最佳解毒劑」。另外無糖優格也能讓腸道長好菌，而新鮮的蔥、薑、蒜、洋蔥有抗氧化能力，搭配適度的運動更可以加速有毒物質排出體外。