天氣預報／變天倒數！午後鋒面「雨掃全台」 冷氣團剩10度時間曝
天氣又準備要出現變化！今（11）日午後，將有鋒面通過台灣，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，全台各地都有降雨機率，中部以北、東北部雨勢較多，明（12）日凌晨乾冷空氣移入，才會陸續趨緩，而明後天雖然天氣轉好，但冷空氣強度可能達「大陸冷氣團」等級，週三（3/13）清晨，北台灣可能會有攝氏10至12度的低溫。
記者張志浩／綜合報導
吳聖宇指出，今天因為鋒面降雨，各地白天高溫不易上升，台南以北到宜蘭，高溫預報普遍只有攝氏17至21度，高屏、花東一帶攝氏22至25度，晚間鋒面通過後，新一波冷空氣南下，強度至少有大陸冷氣團等級，溫度由北往南逐漸下降轉冷。
吳聖宇表示，明後兩天雖然天氣較好，陽光有機會露臉，但溫度偏低，北部、東北部、花蓮白天溫度僅攝氏20度上下，中部以及台東高溫維持在攝氏22至25度，南部高溫有機會超過攝氏25度。
較需要注意的是夜晚、清晨的低溫，尤其是中北部到東北部空曠地區，若配合較明顯的「輻射冷卻」，可能會有攝氏10至12度低溫，南部和花東空曠地區也可能有攝氏15度上下的低溫出現，各地日夜溫差變化大，早出晚歸要特別小心。
吳聖宇提及，週四至週六（3/14至3/16）溫度逐漸回升，尤其週六吹南風、陽光露臉，溫度會是本週最高的一天，週日（3/17）又有鋒面影響，天氣轉差且後續又有冷空氣要南下，溫度再次由北往南下滑，提醒民眾，近期冷空氣仍然比較活躍，溫度冷暖的變化大，務必多注意身體健康的狀況。