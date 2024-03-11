今天全台有雨！明冷氣團殺到「北台灣下探10度」 最冷時段出爐
今（11）日午後將有鋒面通過台灣，中央氣象署指出，全台各地都將有降雨機率，中部以北雨勢較大、較持續，明（12）日降雨趨緩後，大陸冷氣團緊接著南下，氣溫越晚越冷，北台灣入夜至週三（3/13）清晨僅攝氏12度左右，局部空曠地區將有攝氏10度低溫。
記者張志浩／綜合報導
氣象署說明，今天鋒面通過，中部以北在上半天就會有一些雨勢，下半天越來越明顯，中南部降雨機率也慢慢增加，北台灣整天氣溫攝氏14至19度、中部攝氏16至20度、南部攝氏18至25度、東半部攝氏16至22度，3500公尺以上高山配合水氣影響，可能下雪或出現路面結冰。
明後兩天大陸冷氣團侵台，北部、東半部天氣較涼，其它地區要留意早晚低溫；北台灣攝氏12至22度、中部攝氏14至25度、南部攝氏17至27度、東半部攝氏15至20度，配合輻射冷卻，週三清晨最為寒冷，空曠地區會再降溫攝氏1至2度。
雖然冷氣團將帶來降溫，不過整體環境較乾，明後天的降雨會趨緩許多，各地為多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島及西半部山區有零星短暫雨，明天清晨西半部還有殘餘水氣，可能有零星短暫雨出現。
氣象署說明，週四（3/14）大陸冷氣團減弱，各地早晚氣溫仍較低，白天風場逐漸轉「偏東至東南風」，北部及東北部氣溫稍回升；週五至週六（3/15至3/16）水氣又增加，北部、東半部及中南山區都有局部偶雨；這3天氣溫，北台灣攝氏12至22度、中部攝氏15至27度、南部攝氏17至29度、東半部攝氏15至23度。