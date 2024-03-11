全家福袋下架不賣了！「堅持不降價原因」曝　內行認同：很正常

必勝客獵奇告白「臘腸玫瑰花圈披薩」迎白色情人節　199元只賣7天

▲3月14日白色情人節必勝客獵奇打造「粉愛你花圈披薩」，玫瑰花包覆美式臘腸，搭配「粉紅熔岩芝心圈圈」，優惠199元快閃開賣7天。台北小巨蛋的敦化門市豎起「婚喪喜慶花圈」告白愛你。（圖／必勝客提供）
▲3月14日白色情人節必勝客獵奇打造「粉愛你花圈披薩」，玫瑰花包覆美式臘腸，搭配「粉紅熔岩芝心圈圈」，優惠199元快閃開賣7天。台北小巨蛋的敦化門市豎起「婚喪喜慶花圈」告白愛你。（圖／必勝客提供）

記者蕭涵云/綜合報導

迎接3月14日白色情人節，必勝客祭出獵奇告白術，打造浮誇「粉愛你花圈披薩」，一朵朵粉紅色玫瑰花裡竟然包覆了美式臘腸，搭配夢幻「粉紅熔岩芝心圈圈」，今（11）日起快閃開賣，優惠價199元只賣7天。還在鄰近台北小巨蛋的敦化門市豎起「婚喪喜慶花圈」，大大寫上「愛」、「你」，有夠吸眼球。

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必勝客今天3月11日突擊發布！慶祝3月14日白色情人節，獵奇推出「粉愛你花圈披薩」方便大家告白。以「粉紅熔岩芝心圈圈」搭配裡面一朵朵「臘腸玫瑰花」做成夢幻披薩，撒上滿滿玫瑰風味粉及糖粉，鹹香帶甜還吃得到外酥內軟的餅皮口感。

▲「粉愛你花圈披薩」優惠價199元。（圖／必勝客提供）
▲「粉愛你花圈披薩」優惠價199元。（圖／必勝客提供）
▲一朵朵粉紅色玫瑰花裡竟然包覆了美式臘腸。（圖／必勝客提供）
▲一朵朵粉紅色玫瑰花裡竟然包覆了美式臘腸。（圖／必勝客提供）
還設計多種款式「示愛字條」隨機附贈，花式撩人「這麼多口味，就愛你這味」、「你一塊我一塊，我們無圓在一塊」等浪漫情話。必勝客「粉愛你花圈披薩」單點優惠價199元，今起限時限量開賣7天。

▲必勝客用「臘腸玫瑰花圈披薩」獵奇告白。（圖／必勝客提供）
▲必勝客用「臘腸玫瑰花圈披薩」獵奇告白。（圖／必勝客提供）
▲必勝客「粉愛你花圈披薩」只賣7天，外頭還有起司圈。（圖／必勝客提供）
▲必勝客「粉愛你花圈披薩」只賣7天，外頭還有起司圈。（圖／必勝客提供）
鄰近台北小巨蛋的必勝客敦化門市，還豎起超浮誇「婚喪喜慶花圈」擺在店門口，中間大大寫上「愛」、「你」，土味情話感十足，鐵粉們記得有空來朝聖。

▲必勝客敦化門市外豎起「婚喪喜慶花圈」示愛。（圖／必勝客提供）
▲必勝客敦化門市外豎起「婚喪喜慶花圈」示愛。（圖／必勝客提供）
另外，麥當勞3月13日即將開賣「OREO草莓冰炫風」，3月27日甜蜜上市「草莓優格雙餡派」。麥當勞APP全球版還推出嚐鮮優惠券，3月13日至3月15日或售完為止，購買「OREO草莓冰炫風」特價65元。

▲麥當勞「OREO草莓冰炫風」單點69元，「草莓優格雙餡派」單點48元。（圖／麥當勞提供）
▲麥當勞「OREO草莓冰炫風」單點69元，「草莓優格雙餡派」單點48元。（圖／麥當勞提供）

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