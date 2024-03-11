築間前2月營收破10億！Q2台北、台中開2全新品牌 下半年插旗日本
台灣連鎖火鍋品牌築間餐飲集團，今（11）日公告公告2024年2月合併營收新台幣4.98億元，單月營收維持近5億元高檔水平，並較去年同期成長10.27％，累計1-2月合併營收10億元，年增率2.52％，2月與前2月合併營收雙創歷史同期新高。
記者林莞茜／綜合報導
目前旗下九大品牌，橫跨鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式及吃到飽五大餐飲類別，推進集團全品牌台灣總家數，從單店到174家規模，今年累計前2月合併營收突破10億元，年增率2.52％，2月合併營收4.98億元，較去年同期成長10.27％。主要成長動能為今年2月適逢農曆春節假期，餐飲需求旺盛，築間挾不斷推出新的餐飲品牌搶市，且提供消費者高品質食材與多元的餐飲品項，不僅滿足消費者對餐飲需求的高度變化，餐飲的美味與高質量的服務品質，大幅提升消費者的品牌黏著度所致。
展望第二季，築間規劃於台北、台中啟動兩個全新品牌落成，海外市場則於香港銅鑼灣「築間酸菜魚」展店後，再推進集團兩大品牌進軍香港，並籌備下半年插旗日本大阪成為築間東北亞首家分店，築間逐步擴大海外內餐飲市場版圖，期以集團展店動能創造營收規模經濟，亦藉由資源集中化管理策略，維持營業費用優化，以期營收獲利雙升。