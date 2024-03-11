蘇丹紅流向8大業者名單曝光！陸軍副食供應中心、亞都麗緻全中標

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1. 亞緻餐飲股份有限公司：進貨「香滷麻辣牛三寶1.2kg(亞緻)紫盒」(有效日期:2024.12.25)460盒，銷售予不特定散客，下架量為45盒。
2. 金博概念股份有限公司：進貨「英雄淚麻辣鴨血600g/包」(有效日期:2024.10.17、2024.10.22、2024.11.10、2025.01.02、2025.01.19、2025.01.21、2025.01.22、2025.02.04)計5萬2,828包，銷售予不特定散客，下架量1萬7,694包，金博概念股份有限公司提供消費者退貨專線電話0800-278-708。
3. 陸軍後勤指揮部副食供應中心：進貨「福大牌沙茶醬 2.7kg(非易開)-新」（有效日期:2025.09.04、2025.09.11）503罐，主要製成餐食，現場未有相關產品。
4. 石碇公行：進貨「石碇公沙茶沾醬 2.7kg(非易開)」(有效日期:2025.10.10、2025.12.11) 進貨180罐，已全數銷售予不特定散客。
5. 得美食品有限公司：進貨「佳作牛大人秘方麻辣鍋800g」（有效日期:2025.05.26）5,806包，未於國內販售，已全數外銷，並聯絡國外退貨中。
6. 傑斯博管理顧問股份有限公司：進貨「川味口水雞860g」(有效日期2024.12.10)528盒，產品主要於網路平台銷售不特定散客，現場已無存貨。
7. 錦松行銷有限公司：進貨「福寶牌沙茶醬 2.7kg(非易開)」（有效日期: 2024.10.25及2024.10.30）1,440罐及「福華牌川味麻辣醬3kg」60罐（有效日期: 2025.12.12），已全數銷售完畢。
8. 銓綿有限公司：進貨「福寶牌沙茶醬2.7kg (非易開)」300罐，未於國內販售，已全數外銷，並聯絡國外退貨中。 另日前「濟生股份有限公司」（下稱濟生公司）使用保欣企業有限公司進口之違規產品「青辣椒粉(有效日期：2026.10.04)」檢出蘇丹色素3號4 ppb (標準：不得檢出)製成「雞心辣椒粉 (1 kg/包；效期：2025.12.19、2026.01.02)」、「椒鹽粉(600 g/盒；效期：2025.12.21)」、「椒鹽粉-A新瓶(40 g/瓶；效期：2025.12.20)」、「椒鹽粉A(1 kg/包；效期：2025.12.22)」、「椒鹽粉 (1 kg/包；效期：2026.01.17)」、「特A白胡椒粉(600 g/盒；效期：2025.12.27、2026.01.02)」等產品，主要銷售於臺北市、新北市、桃園市、臺中市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、臺東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東市等12縣市。
臺北市衛生局全力維護市民食品安全，加強稽查市售調味料產品，命業者下架停止販售或使用有疑慮的產品，監督下架回收作業並於本局外網首頁設置「蘇丹紅專區」。
臺北市衛生局呼籲食品業者，務必遵守法令規定，如查獲違規，依法重罰絕不寬貸。請食品業者定期檢視並每日清點使用原料，若有使用到違規商品批次，應立即停止使用，保護消費者食品安全。 臺北市衛生局提醒食品業者，依據食品安全衛生管理法第7條第5項規定，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣(市)主管機關。違反以上規定者，依同法第47條處新臺幣3萬至300萬元罰鍰；另依違反食品安全衛生管理法第47條第11款及第12款規定，規避、妨礙、拒不提供資料可處新臺幣3萬元至300萬元。