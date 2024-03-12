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獨／達美樂回應了！3/17停賣「夏威夷、海鮮」披薩：還有進步空間

▲達美樂預告3月17日停賣海鮮披薩、夏威夷披薩，掀起粉絲哀嚎「愚人節還沒到欸」抗議要改吃必勝客。官方回應「停售2款熱銷披薩是對產品有深切期許及進步空間，3月18日將會有進一步消息公佈」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲達美樂預告3月17日停賣海鮮披薩、夏威夷披薩，掀起粉絲哀嚎「愚人節還沒到欸」抗議要改吃必勝客。官方回應「停售2款熱銷披薩是對產品有深切期許及進步空間，3月18日將會有進一步消息公佈」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

達美樂無預警預告，即將停賣海鮮披薩、夏威夷披薩，掀起鐵粉們哀嚎「愚人節還沒到欸」，不少父母有小孩後指定只吃這款，引發大批網友抗議、要改吃必勝客。《NOWnews今日新聞》求證業者，官方回應「停售2款熱銷披薩是對產品有深切期許及進步空間，3月18日將會有進一步消息公佈」。

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達美樂昨（11）日晚間，無預警於Facebook臉書粉專上分享沈重消息，指出曾陪伴無數人度過許多美好時光的經典口味「海鮮披薩」和「夏威夷披薩」，「即將進入餅生最後階段，在 3/17 壽終正寢，前往披薩仙界修行了」，更做出R.I.P圖片，感謝大家一直以來對這兩款披薩的支持與愛護。

▲達美樂官方臉書粉專昨日晚間發文，宣布經典口味「海鮮披薩」與「夏威夷披薩」即將於3月17日正式下架。（圖／翻攝自達美樂臉書粉專）
▲達美樂官方臉書粉專昨日晚間發文，宣布經典口味「海鮮披薩」與「夏威夷披薩」即將於3月17日正式下架。（圖／翻攝自達美樂臉書粉專）
貼文一出，大批粉絲錯愕「夏威夷披薩是我唯一還會點達美樂的理由欸= =」，令人質疑「說是經典口味又是達美樂的驕傲，然後要把這兩個品項下架？ 」，鐵粉們紛紛哀嚎「愚人節還沒到欸」，吶喊「快投胎回來啊」。

其中還有不少父母直呼「兒子最愛夏威夷」、有小孩後指定只吃這款，也引發大批網友嗆聲要改吃必勝客。而粉專小編先是留言說查了維基百柯科普，以鳳梨、起司、番茄醬以及培根或火腿為配料的Hawaiian pizza夏威夷披薩，並非起源於夏威夷，而是由加拿大廚師山姆·潘諾普洛斯於1962年發明。

▲達美樂即起至3月17日，精選6種口味外帶大披薩一個只要188元，加碼火腿、鳳梨、蝦仁、蘑菇4款配料，加量只要半價35元。（圖／達美樂提供）
▲達美樂官方也認證夏威夷披薩、海鮮披薩是熱銷口味。（圖／達美樂提供）
而後對於大家的抱怨則一一回覆留言，表示「小編我明天也要去抗議」，還說要在老闆辦公室靜坐一整天。對此，《NOWnews今日新聞》求證業者，官方回應，「消費者向來對於達美樂有很深的期待及要求，品牌也一直願意聆聽及創變，此次停售2款熱銷披薩是對產品有深切期許及進步空間，3月18日(一)將會有進一步消息公佈」。同時，官方強調，達美樂全面使用通過台灣食品法規安全檢測之原物料，且原物料供應也十分充足，請消費者放心。

▲「粉愛你花圈披薩」優惠價199元。（圖／必勝客提供）
▲「粉愛你花圈披薩」優惠價199元。（圖／必勝客提供）
另外，必勝客近期不只獵奇推出「臘腸玫瑰花圈披薩」，助攻大家白色情人節告白；還正好祭出「3個大披薩888元」，爽吃章魚燒、四小福、夏威夷都有超值優惠。

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