連棟透天厝「這1戶」不要買！影響健康、運勢　透天5格局愈住愈窮

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透天社區「中間戶」的風水習俗問題為何？
風水中有「扁擔煞」一說，意指房子位於正中間，形似古代「挑扁擔」因此得名。而連棟透天的「中間戶」即有此問題，在風水學觀點中，中間戶的採光沒有邊間好，居住者還得同時挑起左右兩側的壓力，「住久了易對身體健康、運勢造成影響」。
此外，命理專欄《旺好運》也曾提醒，透天厝有以下5大風水禁忌，小心影響全家人的運勢，甚至愈住愈窮：
禁忌1：開門見底
透天厝因設置庭院或車庫，所以一樓坪數較小，很容易一開大門就看到房子底部，形成所謂的「穿心煞」，對全家人的運勢相當不利，建議可使用屏風或簾子隔開。
禁忌2：大門切梯
若大門的位置直接切到家中樓梯，容易引發是非、破財等問題。正對著向上的樓梯，會導致室內氣場不穩、家人衝突增加；正對著向下的樓梯，則易使氣流往下衝，有漏財危機。
禁忌3：樓梯在房屋中央
樓梯是透天厝中的常見設置，如果樓梯的位置在房屋正中央，意味著將整個家一分為二，造成家中成員感情不和睦。
禁忌4：長型屋內無採光
透天厝空間大，若格局偏長，中間的地方可能缺乏日曬，進而導致屋內的穢氣增加，影響健康，建議可多裝設明亮燈具。
禁忌5：落地窗正對大門
透天厝落地窗若正對大門，會有腳下虛空、隱私曝光，甚至漏財的可能，若形成穿堂煞的話財富亦無法積聚，不可不慎。若想化解可試著加裝不透光的窗簾。
不過，民俗忌諱僅供參考，信者恆信，不信者恆不信。不少網友都認為格局喜歡、住得舒適最重要。而一般而言中間戶因坪數通常較小，因此總價會比同層邊間戶稍低，且受風面較少，因此風切聲相對較低。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則指出，一般來說，邊間的採光、通風「通常」會比較好，優勢大於劣勢，但買房要參照周邊環境綜合考量，再做決定為宜。