獨／兒福聯盟3.7億買內湖辦公室被翻出　專家估5年漲25%：不誇張

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不願具名的房產專家指出，目前內湖瑞光路辦公室行情每坪落在70萬元左右，推算兒福聯盟辦公室5年來，房價至少漲25%，「不誇張，是合理的價格往上走」，若以兒福過往公開「一年約600萬租金」相較，現在同樣的規格「租金一定超過600萬元」，「以買代租」投報率約1.68%，也算合邏輯。
專家表示，公協會、社福機構因為以前都是租的，容易受漲房租或是房東不續租影響，因此衍生不如乾脆自己買，現在很多公協會都在買辦公室，房仲公會、律師公會等都買了自己的辦公室，加上公益團體買了多數不會賣，沒有炒房的問題，只是「3.7億太多錢了，講出來真的社會觀感不好」。
對於3.7億買辦公室，兒福聯盟先前回應說明，表示曾遇過2年搬4次辦公室的窘境，北區辦公室每年房租將近600萬，面臨隨時漲價的壓力，購置服務據點雖然看似一筆龐大的費用，但考量將每月租金拿去付房貸，付完房貸後仍保有一個穩固的據點，多年後可能有一個長久的基地。
兒福聯盟也說明，早從1998年已呈報教育部提撥部分所得轉為購屋基金，長達21年、終於在2019年買辦公室，也聲明新辦公室是為擴大服務量，將開辦防治兒虐的嬰幼兒父母支持服務方案、給弱勢及高風險家庭使用的會談室、輔導團體室及兒童治療室等，員工辦公空間將僅占35%。
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