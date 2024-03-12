南部人住不起透天了！屏東一棟透天厝均價939萬元　10年漲61%最狂

獨／兒福聯盟3.7億買內湖辦公室被翻出　專家估5年漲25%：不誇張

▲兒福聯盟2019年11月花3.7億元，向元大金控購買內湖瑞光路「多倫多科技大樓」7樓757.9坪辦公室。（圖／翻攝Google Map@潘志強）
▲兒福聯盟2019年11月花3.7億元，向元大金控購買內湖瑞光路「多倫多科技大樓」7樓757.9坪辦公室。（圖／翻攝Google Map@潘志強）

記者徐銘穗/綜合報導

1歲男童凱凱（化名）疑遭劉姓保母姊妹當出氣包，動輒打罵虐待、餵吃餿水長達3個月，直到奄奄一息才送醫，他的雙手指甲全被拔光、雙腿嚴重變形骨折，傷重不治慘死。事件引爆全民怒火，把凱凱轉介給惡保母的兒童福利聯盟成眾矢之的，花3.7億元買內湖辦公室往事被翻出，專家估算，其辦公室5年房價至少漲25%，「不誇張，是合理漲幅」。

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實價揭露，兒福聯盟2019年11月花3.7億元購入瑞光路「多倫多科技大樓」7樓757.94坪辦公室，含14個車位，車位總價2380萬元，扣掉車位的成交單價約56萬元，相較2017年該大樓6樓百坪戶交易單價約為54萬元，交易價格為周邊行情價，沒有便宜多少。

▲實價揭露，兒福聯盟2019年11月花3.7億元購入瑞光路「多倫多科技中心」7樓757.94坪辦公室，擁14個車位。（圖／翻攝內政部實價登錄網站）
▲實價揭露，兒福聯盟2019年11月花3.7億元購入瑞光路「多倫多科技中心」7樓757.94坪辦公室，擁14個車位。（圖／翻攝內政部實價登錄網站）
不願具名的房產專家指出，目前內湖瑞光路辦公室行情每坪落在70萬元左右，推算兒福聯盟辦公室5年來，房價至少漲25%，「不誇張，是合理的價格往上走」，若以兒福過往公開「一年約600萬租金」相較，現在同樣的規格「租金一定超過600萬元」，「以買代租」投報率約1.68%，也算合邏輯。

專家表示，公協會、社福機構因為以前都是租的，容易受漲房租或是房東不續租影響，因此衍生不如乾脆自己買，現在很多公協會都在買辦公室，房仲公會、律師公會等都買了自己的辦公室，加上公益團體買了多數不會賣，沒有炒房的問題，只是「3.7億太多錢了，講出來真的社會觀感不好」。

▲專家指出，內湖瑞光路辦公室行情目前來到1坪70萬元，估算兒福聯盟辦公室5年至少漲25%。（圖／翻攝Google Map@Hyatt Pan）
▲專家指出，內湖瑞光路辦公室行情目前來到1坪70萬元，估算兒福聯盟辦公室5年至少漲25%。（圖／翻攝Google Map@Hyatt Pan）
對於3.7億買辦公室，兒福聯盟先前回應說明，表示曾遇過2年搬4次辦公室的窘境，北區辦公室每年房租將近600萬，面臨隨時漲價的壓力，購置服務據點雖然看似一筆龐大的費用，但考量將每月租金拿去付房貸，付完房貸後仍保有一個穩固的據點，多年後可能有一個長久的基地。

兒福聯盟也說明，早從1998年已呈報教育部提撥部分所得轉為購屋基金，長達21年、終於在2019年買辦公室，也聲明新辦公室是為擴大服務量，將開辦防治兒虐的嬰幼兒父母支持服務方案、給弱勢及高風險家庭使用的會談室、輔導團體室及兒童治療室等，員工辦公空間將僅占35%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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