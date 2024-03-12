選後滿意度崩了！柯文哲擠不進前10名「下滑幅度最多」僅贏馬朱

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政治人物聲望結果顯示，盧秀燕滿意度居冠，依序排名為陳其邁、蔣萬安、立法院長韓國瑜、準總統賴清德、新北市長侯友宜、總統蔡英文、台南市長黃偉哲、桃園市長張善政、行政院長陳建仁、柯文哲、前總統馬英九，朱立倫則是墊底。
結果顯示，柯文哲在競選總統失利後，滿意度大幅下滑17個百分點，降至31%，排名第11，而不滿意的比例為56%，增加兩成五，是此次調查13位政治人物中最高，另外13%沒有表示意見。
交叉分析顯示，40至49歲、50至59歲及60歲以上民眾對柯文哲滿意度下滑的幅度均在兩成以上，且不滿意的比例皆超過五成；20至29歲對柯文哲滿意度也從60%下滑至52%，不滿意的比例則由23%增加至36%；30至39歲對柯文哲滿意及不滿意的比例則變化較小，49%滿意、35%不滿意。
民眾黨認同者對柯文哲滿意度由88%下降至77%，15%不滿意；國民黨認同者，滿意柯文哲的比例由71%大幅下滑近五成至23%，不滿意的比例也從18%增加至72%；中立選民對柯文哲滿意度則由44%下降至18%，不滿意則由28%增加至46%。
此外，馬英九聲望較上次調查增加4個百分點，為30%，但仍低於不滿意的46%，名列12；而國民黨雖在總統大選中失利，但在立委選舉獲得不錯的成績，朱立倫滿意度為29%，較上次調查的21%提升8個百分點，但排名仍居末，有52%表示不滿意。
本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年3月4日至11日晚間18：30至22：00，共接觸1513位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為407位，拒訪率為26.9%，最後成功訪問有效樣本 1,106 位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9 個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。