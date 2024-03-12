天氣預報／明天清晨最冷！台中以北「跌破10度」 下波變天時間曝
大陸冷氣團持續影響，各地早晚較冷，白天因為水氣偏少，陽光露臉，中央氣象署預報員官欣平表示，明（13）日持續是乾冷的天氣型態，要留意清晨是冷氣團最強的時段，台中以北低溫只有攝氏11至13度，局部地區將剩攝氏10度左右，週四至週六（3/14至3/16）冷氣團減弱，各地氣溫回升，降雨也不明顯，週日（3/17）將有鋒面帶來雨勢，隨後東北季風增強，又會出現降溫。
記者張志浩／綜合報導
官欣平說明，明天清晨，大陸冷氣團配合「輻射冷卻」，各地氣溫偏低，中部以北、宜蘭攝氏11至13度、南部和花東攝氏15至17度，而基隆、新北、新竹、苗栗及宜蘭局部地區，將會有攝氏10度以下氣溫，氣象署也持續發布「低溫特報」。
官欣平表示，由於近期降雨、雲量都偏少，各地都是多雲到晴，陽光能露臉的天氣，因此早上開始氣溫回升也較明顯，北部、東半部明天高溫攝氏18至22度，中部攝氏24度，南部可達攝氏27度。
官欣平提及，週四清晨雖然也有輻射冷卻，但氣溫不會再有攝氏10度以下的情況，週四白天至週六氣溫回升，期間北台灣和宜蘭高溫攝氏23至24度，中部攝氏24至28度，南部攝氏28至29度，花東攝氏22至26度。
週日白天陽光露臉，各地感受溫暖，不過下半天起將有鋒面來襲，北部、東半部率先出現局部短暫雨，中南部山區也將陸續有零星降雨，鋒面過後東北季風增強，下週一（3/18）又會有一小波降溫情況，不過由於冷空氣未達冷氣團等級，因此涼冷程度不會超過本週。
此外，官欣平提醒，台灣進入春天後，天氣常常是「一天內感受四季」的型態，早上冷、中午暖、有時午後會有雨勢，而據長期預報來看，3月中下旬甚至4月，都還是有冷空氣南下的趨勢，但強度將會慢慢趨緩，後續要特別留意「華南雲系」帶來的水氣，降雨可能會一波又一波到來，變化相當快速。