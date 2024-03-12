千萬內買房！雙北前3熱門路段在淡水 房仲：新北看過一輪才來買
根據聯徵中心房貸統計顯示，雙北地區去年第四季房貸千萬內最熱門的路段，分別為新市三路一段137件，平均貸款637萬元，其次是北新路99件，前五名的路段當中就有4個路段在淡水區，唯一淡水外上榜的熱門路段為鶯歌的尖山路，名列第4，顯示淡水仍是雙北預算有限首購族熱門的購屋區域，而近期在淡水購屋的首購族，搭配新青安房貸已經是相當普遍。
記者徐銘穗/綜合報導
信義房屋淡水重劃店店長王志維指出，從選後就可以明顯看到淡水新市鎮的買氣增溫，來買的客戶有幾個特徵，包括首購的年輕人多，地緣性則多是在新北看過一輪，包括看過三重、蘆洲一路往北，最後看到淡水地區，另外會選擇屋齡的中古屋民眾，通常也把附近的預售案看過一輪，最後因為新市鎮的房子屋齡還算新穎，有些還有裝潢也可省下一筆預算，且有些族群也預設到未來淡江大橋完工後，可以快速通車到64快速道路，因而願意搬到淡水定居。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，林三淡房價隨空置率改善與整體房價走揚，區域房價也隨之上漲，不過淡水地區仍是大台北地區房價親民區段，加上新青安推一把的效應，淡江大橋完工也會改善交通瓶頸，淡水地區的房價也逐漸從2字頭到站上3字頭，房屋新穎與房價相對親民的CP值，仍會吸引首購持續移入。