49歲謝金燕罕見大素顏！真正五官長這樣 曾怒駁整型：全臉無動刀
「電音天后」謝金燕（姐姐）月初被目擊現身長沙機場，幾乎確定參戰大齡女團陸綜《乘風2024》（原名《乘風破浪的姐姐》第五季），原本在對岸知名度不高的她，私下沒修圖狀態曝光後，大陸網友不相信謝金燕已經年近半百，看好她成為黑馬。謝金燕昨（11）日在IG放上一張疑似全素顏的自拍，真實樣貌攤在陽光下，再次打破多年來整型的謠言。
記者楊穎軒／綜合報導
雖然《乘風2024》官方還沒正式公布參賽姐姐名單，但蔡詩芸罕見在謝金燕粉專最新貼文留言，間接證實兩人加入該節目，大陸網友也驚豔謝金燕的逆齡美貌：「太狂了！等妳的一公初登（場）！」謝金燕昨天在限時動態分享近距離自拍，戴粗框眼鏡的她目測沒上妝，除了雙眼較無神，視覺年紀說是20出頭歲一點也不誇張。
大陸網友稱讚謝金燕的近照，「狀態好絕，健康積極又有活力，這哪是馬上要50歲的狀態啊，滿20歲還差不多」、「看得我都羨慕了」、「這不就是純情大學生嘛」、「要說18歲我都相信」、「少女感滿滿！」
其實謝金燕多年來被質疑整容，甚至演變成網路霸凌，本人2021年公開回擊質疑的酸民：「你有膽傳自己的照片跟自我介紹，讓大家知道你是誰，我就把所有真相告訴你，別再讓網路霸凌扭曲心態影響了你的美好人生！」
經紀人球球也強調，謝金燕全臉無動刀，唯一一道跨越鼻梁的傷口，是當年車禍受重傷所致，「那是一輩子的傷痕，謝謝大家關心，姐姐會跟這傷痛共體共榮一生一世！」
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