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旅遊找飯店價格排第3！「這1點」最多人在意　內行曝2招省住宿費

▲旅遊找飯店你最在意哪一點？網路調查發現，價格只排第3名，最多人在意的是裝潢風格。圖為瑞穗天合國際觀光酒店的南歐風格大廳。（圖／記者蕭涵云攝）
▲旅遊找飯店你最在意哪一點？網路調查發現，價格只排第3名，最多人在意的是裝潢風格。圖為瑞穗天合國際觀光酒店的南歐風格大廳。（圖／記者蕭涵云攝）

記者徐銘穗/綜合報導

春暖花開的春天最適合出門旅遊了，找飯店你最在意哪一點？網路調查發現，價格只排第3名，最多人在意的是「裝潢風格」。此外，還有內行人教2招，就是信用卡回饋與訂房網優惠代碼，讓飯店房價負擔再省一點。

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《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「旅遊住宿」話題的網路聲量表現，一探網友熱議的7大旅遊住宿挑選要點排行。

「裝潢風格」營造獨特氛圍 「設施」完善住宿體驗超加分

觀察近一年網友針對「旅遊住宿」相關話題的討論，可以發現消費者在行前篩選旅店時，經常會優先考量其整體的「裝潢風格」。由於旅店的外觀設計及內部裝潢往往會影響其營造出的氛圍，進而帶給旅客不同的住宿感受，因此許多人會根據自己偏好的風格來挑選旅途中的落腳之處。

就有網友整理出「台灣特色旅店」，表示「民宿的魅力就在於特殊的風情，從禪風、奢華風、鄉村風到Loft風應有盡有」，吸引網友討論「身為顏控的我，絕對會被歐洲城堡風的建築外觀吸引」、「喜歡森林系的民宿，綠植結合日式建築真的讓人好放鬆」、「只有我超愛老宅翻修的旅店嗎？每次都會被時光的軌跡所感動」等，一一分享自己偏好的住宿風格。

▲網友熱議的7大旅遊住宿挑選要點排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲網友熱議的7大旅遊住宿挑選要點排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
此外，住宿處附設的「設施」如停車場、無線網路，抑或高級的露天泳池、健身房、SPA按摩等，也是許多旅客在挑選民宿／飯店時的重點考量。有網友便提及「假日就想好好放鬆休息，所以會希望飯店有提供浴缸和早餐」引起廣泛共鳴，也有人補充「飯店有私人沙灘真的很棒，頂樓泳池能俯瞰整個日月潭超加分」、「我最愛飯店的buffet，每次絕對都吃好吃滿」、「有停車場的最棒，如果衛浴還有乾濕分離就太頂了」，點出完善的設施能為整體住宿體驗加分不少。

而「價格預算」也會左右民眾的訂房意願，不少人會透過訂房網站多方比價，再選出CP值最高的住宿；一名網友就在討論區上請益「住宿可以接受花多少錢」，引來觀點各異的回覆，有網友表示「出去玩都不太想把錢花在住宿上，感覺很浪費」，指出在旅遊時會刻意將預算保留給其他花費，但也有網友直言「出去玩當然要住好一點」，因住宿會影響休息品質「該花就花不用省」。

此外，也有網友分享「可以多利用信用卡的回饋，通常都可以省下蠻多房費的」、「訂房網站偶爾會有優惠代碼，我都會從各家比較價錢和折扣」，建議大家善用這些「省錢小撇步」來控制預算。
 

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