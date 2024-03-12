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IU看到「義美小泡芙」燦笑大暴衝！台灣粉絲：知道4月6日要帶啥了

▲台灣零食「義美小泡芙」是許多韓星愛吃的零食，IU（李知恩）也不例外。（圖／翻攝db____k_t Tik Tok）
▲台灣零食「義美小泡芙」是許多韓星愛吃的零食，IU（李知恩）也不例外。（圖／翻攝db____k_t Tik Tok）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓歌后IU（李知恩）3月9日、10日結束《H.E.R. World Tour》首爾演出，演唱會結束後，IU都會到場外跟歌迷說再見，她發現人海中的台灣零食「義美小泡芙」，竟暴衝前去開心收禮，讓不少歌迷表示「知道4月6日、7日要準備什麼了！」

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IU每每在首爾舉辦演唱會，總會吸引無數海外粉絲前往朝聖，台灣Uaena（粉絲名）也在其中；大家也都知道IU結束演出後，會走到場外跟大家道別，粉絲會趁機準備禮物與卡片，幸運的話就會被女神收走。

10日演出結束後，IU照慣例到場外，她開心的左右奔跑跟全場道別，在看到「義美小泡芙」後加快腳步暴衝到歌迷面前收禮，此位幸運粉絲羨煞其他Uaena。該影片立即掀起台灣Uaena注意，紛紛表示屆時女神來台，會準備一箱「義美小泡芙」應援食物，而且各種口味都有，包準IU滿意。

IU將於4月6日晚間7點、4月7日下午5點在台北小巨蛋開唱，2場2萬張門已完售，確定不會加場，主辦單位提醒，演唱會當日購票粉絲務必攜帶「身分證」或「相關證明文件」以便入場查核，請勿將寶貴的個資提供給陌生人，以免遭有心人利用。若有退票或違反實名制購票所取消之票券，購票系統KKTIX會不定期釋出。

▲IU的演唱會總是座無虛席。（圖／IU臉書）
▲IU的演唱會總是座無虛席，4月6日、7日的小巨蛋演出門票也已售罄。（圖／IU臉書）
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