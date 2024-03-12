IU看到「義美小泡芙」燦笑大暴衝！台灣粉絲：知道4月6日要帶啥了

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IU每每在首爾舉辦演唱會，總會吸引無數海外粉絲前往朝聖，台灣Uaena（粉絲名）也在其中；大家也都知道IU結束演出後，會走到場外跟大家道別，粉絲會趁機準備禮物與卡片，幸運的話就會被女神收走。
@db____k_t아이유가 내 홀씨 영상을 기억하고 나를 보고 뛰어와서 손 잡아줬어,,, #iu #holssi #홀씨 #아이유 #떡상하자 #추천 #추천떠라 ㅊㅊ #틱톡 #tiktok #fyp #fypシ #foryoupage #foryourpage #challange #dancer #dbkt
♬ 홀씨 - IU
10日演出結束後，IU照慣例到場外，她開心的左右奔跑跟全場道別，在看到「義美小泡芙」後加快腳步暴衝到歌迷面前收禮，此位幸運粉絲羨煞其他Uaena。該影片立即掀起台灣Uaena注意，紛紛表示屆時女神來台，會準備一箱「義美小泡芙」應援食物，而且各種口味都有，包準IU滿意。
IU將於4月6日晚間7點、4月7日下午5點在台北小巨蛋開唱，2場2萬張門已完售，確定不會加場，主辦單位提醒，演唱會當日購票粉絲務必攜帶「身分證」或「相關證明文件」以便入場查核，請勿將寶貴的個資提供給陌生人，以免遭有心人利用。若有退票或違反實名制購票所取消之票券，購票系統KKTIX會不定期釋出。
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