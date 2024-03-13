天氣預報／冷氣團還沒走！6縣市「低溫特報」 明晨還有10度低溫
大陸冷氣團配合「輻射冷卻」影響，今（13）日清晨北台灣氣溫偏低，全台最低溫出現在苗栗頭屋，僅攝氏5.5度，天氣風險公司分析師吳聖宇指出，今天白天，各地大致為多雲或有陽光的天氣，今晚到明天清晨（3/14）還會再有一波攝氏10度左右低溫，週五、週六（3/15、3/16）天氣穩定、冷氣團減弱，週日（3/17）新一波鋒面到來，北部、東半部要留意降雨情況。
記者張志浩／綜合報導
吳聖宇表示，今天整體仍是相當穩定的天氣型態，白天因為陽光較明顯，北部、東半部的高溫攝氏20至23度，中部攝氏24至25度，南部攝氏25至27度，今晚到明天清晨仍有一波低溫，尤其中部以北到東北部空曠地區，如果輻射冷卻條件配合，仍會有攝氏10至12度低溫出現的可能性，各地日夜溫差都比較明顯。
中央氣象署發布「低溫特報」表示，今日至明天清晨，各地早晚天氣偏冷，將有攝氏10度以下氣溫發生的機率。尤其苗栗縣、新北市、新竹縣、雲林縣、宜蘭縣、金門縣等要特別注意。
明後天冷空氣減弱，各地轉為多雲的天氣，不過降雨相當有限，只有在中北部山區的局部小雨或飄雨，溫度則有回升趨勢，但幅度不大，北部、東半部白天高溫攝氏21至24度，中部攝氏24至26度，南部攝氏27至28度或以上，中北部、東北部空曠地區早晚低溫可能降到攝氏15度以下，日夜溫差仍較明顯。
週末兩天的白天，暖空氣會再增強，北部、東半部多雲，中南部多雲到晴，越往南陽光越明顯，下一波鋒面系統預估週日傍晚到夜間抵達台灣，屆時北部、東半部有短暫陣雨機會，其它地方多雲到晴。
受暖空氣增強以及陽光露臉機會增加的影響，週末各地高溫預估會比週四、週五再上升攝氏1至2度，北部、東半部攝氏24至26度，中南部攝氏27至30度，週日晚間鋒面掠過後，北台灣的溫度會開始下降，不過冷空氣強度有限，下週二、三（3/19、3/20日）另一波冷空氣南下，溫度下降的幅度才會較大一些。