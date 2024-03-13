周杰倫要買台北大巨蛋！辜仲諒組600億資金團買大巨蛋 股東曝光
台北大巨蛋去（2023）年底啟用後屢創話題，中信兄弟昨（12）才剛公布2024年大巨蛋全主場賽事票價，200席「VIP尊爵席」，售價3580元，創下中職門票歷史紀錄。據悉，中信金辜家長子、中華棒球協會理事長辜仲諒正和遠雄洽談中，計畫籌資600億元，趕在8月拿下台北大巨蛋，亞洲天王周杰倫也是團隊股東之一。對此，遠雄集團稍早正式回應了。
記者徐銘穗/綜合報導
今（13）上午10時許，遠雄集團副總經理楊舜欽在遠雄集團基隆路總部，公開回應辜仲諒、周杰倫有意買台北大巨蛋一事。楊舜欽表示，大巨蛋營運之後，的確有很多團體、企業來接觸，但「我們目前沒有這樣（股權轉讓）的規劃」，未來還是會朝自給自營，把大巨蛋經營好，提供市民與球迷最好的服務。
身價傳言高達600億元的台北大巨蛋位在台北市忠孝東路、光復南路間，總面積約18公頃，占地10.2公頃的巨蛋體育館本體可容納4萬人，旁邊還有商場、影城、辦公大樓、旅館等商業附屬設施。除辜仲諒外，頂新魏家的老三魏應充日前也表態爭取台北大巨蛋為味全龍主場。
《鏡週刊》報導，辜仲諒布局台北大巨蛋經營權多年，3年前，台北大巨蛋完工前，辜仲諒就已和遠雄展開協商，當時遠雄開價360億元，隨台北大巨蛋取得使照、正式啟用後，遠雄持續規劃出售台北大巨蛋經營權，開價更一路攀升至600億元。而辜仲諒籌組購買大巨蛋的新團隊，規劃辜仲諒持股5成，軟銀、正大卜蜂各出20％，剩下1成由其他有興趣的台灣業者入股，周杰倫就是其中之一，股份占1%。
據悉，辜仲諒團隊大股東之一的「軟銀」，2012年曾在日本接手虧損連連的福岡巨蛋，成為旗下日職軟銀鷹的主場，串聯商場、舉辦活動，順利讓福岡巨蛋由虧轉盈，年收破百億元的成功經驗。而另一大股東「正大卜蜂」除贊助辜仲諒亞洲職棒大聯盟中國棒球隊之一外，其在泰國當地也跨足零售、電信、金融、地產等，「雙方可聯手經營旅館、影城、辦公樓」。